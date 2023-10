Digital Strategy 2024: il nuovo evento dedicato al marketing digitale a Tirana, Albania

Milano, 16/10/2023 - Digital Strategy è l’evento dedicato al marketing digitale organizzato dalla sinergia di due società che da anni operano nel settore rispettivamente in Italia e in Albania, la Wolf Agency e la WolfandShark.com .

Ad organizzare l’evento il CEO di Wolf Agency, Isan Hydi, che è riuscito con il suo lavoro nel settore del marketing digitale, ad avvicinare sempre di più l’Italia e l’Albania.

Grazie all’evento Digital Strategy i partecipanti non solo potranno scoprire la bellezza di una città moderna e dinamica come Tirana, ma avranno la possibilità di ascoltare i principali esperti nel settore del marketing digitale, condividere tendenze, idee e consigli.

Ogni relatore sul palco non fornirà delle informazioni generiche sul suo settore di competenza, ma darà un importante contributo di rilievo portando degli showcase reali dedicati alle strategie digitali impiegate e ai risultati ottenuti sui progetti ai quali hanno lavorato.

L’evento, dunque, è un’opportunità per imparare realmente nuove strategie comprovate, per approfondire le proprie conoscenze nel campo del marketing digitale e per fare networking creando un ponte di collaborazione più stretto tra le diverse realtà imprenditoriali digitali italiane e albanesi.

Digital Strategy a Tirana:un ponte che unisce due realtà sempre più vicine

Tirana, la splendida capitale dell'Albania, è pronta ad ospitare l’evento Digital Strategy dal 30 Maggio al 1° giugno 2024, presso Hotel Rogner, in centro a Tirana.

Questo evento premium è stato attentamente progettato per portare in Albania l'eccezionale esperienza e le conoscenze dei più autorevoli specialisti italiani nel campo del Digital Marketing.

Ma non solo! L’evento è un’occasione unica per incontrare imprenditori che operano in Albania, per fare networking e per conoscere una realtà così vicina all’Italia e che si sta dimostrando tra le più in crescita dell’est Europa.

L'Albania è emersa da un passato complicato ed è diventata una nazione con standard europei e una crescita economica media del 5%. Questa metamorfosi è accompagnata da una serie di vantaggi per le imprese, principalmente quelle che operano nel mondo digitale.

Uno degli aspetti che colpisce di più chi visita l'Albania è l'accoglienza calorosa e l'ospitalità autentica dei suoi abitanti.

FDI Investments, una divisione del Financial Times, ha pubblicato un rapporto speciale che ha inserito la capitale albanese, Tirana, tra le principali destinazioni europee per gli investimenti.

L'Albania è ora una delle mete più ambite per gli investitori italiani. Attualmente, oltre 3000 aziende con capitale italiano operano nella terra delle aquile, e circa 20.000 italiani transitano in Albania.

Inoltre, secondo l'International Trade Center, l'Albania vanta una crescita economica tra le più elevate del sud-est europeo e un carico fiscale tra i più bassi.

Digital Strategy 2024: impara direttamente dagli showcase dei migliori professionisti del settore

Digital Strategy 2024 è un'occasione imperdibile per acquisire competenze di livello internazionale. L'evento è dedicato ai settori chiave del Marketing Digitale, copre temi quali SEO, Content Marketing, Data & Analytics, Influencer Marketing, e-Commerce e Intelligenza Artificiale (AI).

Durante questo evento si configura un’occasione unica per riuscire a imparare da showcase reali portati dai principali professionisti del digital marketing che da anni operano nel settore e che hanno ottenuto risultati di rilievo.

Tra i relatori che parteciperanno a Digital Strategy 2024 a Tirana ci saranno:

•Isan Hydi: Founder – Head of Seo di Wolfandshark e WolfAgency

•Jacopo Matteuzzi: Inbound Marketing Apologist di Studio Samo

•Redona Tela:Seo Specialist di Wolf Agency

•Eranda Muskaj: Head of Legal & HR Brunes

•Emanuele Arosio: Seo International Advisor di Triboo

•Flavio Mazzanti: Digital Strategist di Studio Samo

•Laura Venturini:Founder di Quindo

•Tomi Kallanxhi: Founder di Big Media Expert

•Verdiana Amorosi: Seo Specialist di ProWebConsulting-Cerved

•Laura Copelli: Seo Specialist

•Paolino Virciglio: Head of Social Advertising di Studio Samo

•Andrea Becchetti: Head of Seo di Studio Samo

•Roberto Serra: Seo Specialist – Data Driven

•Antonino Polimeni: Digital Lawyer di Polimeni.Legal

•Francesco Belgrano: Seo Specialist

•Ermelinda Hydi: Digital Pr di Wolf Agency

•Enrico Marchetto: Co-Founder& Social Media Strategist di Noiza

•Elisa Contessotto: Docente SEO & Web Marketing di Seozoom

•Matteo Bortolotti:Brand Marketing Expert di Matteo Bortolotti

•Gerti Boshnjaku:Platform Leader di Albaniatech

•Francesco Manzari: Ads specialist di Wolf Agency

•Manuel Lodi: Head of SEA & SEM Specialist di Studio Samo

•Luca Bove: Local SEO di Local Strategy

•Granit Doshlaku: Seo specialist di Manaferra

•Emanuele Tolomei:Maestro Seo

•Massimo Fattoretto:Seo Specialist

•Armando Travaglini: Tourism marketing expert di Digital Marketing Turistico

•Max Valle: Seo Specialist di IT’s Genius

•Fabio Antichi: Google Ads e Seo

•Matteo Zambon: Google Tag Manager di Tag Manager Italia

Nello specifico i vari speaker che si susseguiranno sul palco ti illustreranno le strategie reali utilizzate su progetti di rilievo, alcuni dei quali con giri d’affari di milioni di euro.

Grazie ai casi studio reali seguiti dai professionisti del settore potrai approfondire temi che vanno dalla SEO, all’Advertising, strategie dedicate all’e-commerce, alla link building e Digital PR.

Digital Strategy2024 è l'occasione perfetta per imparare, migliorare e ottimizzare il tuo business, grazie all'insegnamento dei migliori esperti con esperienza internazionale.

Un evento che ti porta a scoprire le prossime sfide del marketing digitale

Digital Strategy è l'evento da non perdere nel 2024. Grazie ai suoi ospiti, tra i principali professionisti nel mondo del digital marketing italiano, questo si configura come un'opportunità unica per sviluppare nuove capacità e prepararti per il futuro del settore.

Oltre all’evento di due giorni, durante i quali sarà possibile ascoltare i vari speaker di rilievo per ogni settore di riferimento, si avrà anche la possibilità di accedere alle Masterclass esclusive studiate su misura per chi vuole ampliare le sue capacità e la sua comprensione del marketing digitale.

ADV Master Elite e SEO Pro Insights sono le due Masterclass alle quali puoi scegliere di partecipare ottenendo alla fine del percorso anche un attestato di partecipazione dedicato.

Non perdere questa opportunità unica per arricchire le tue conoscenze e creare nuove connessioni nel mondo del marketing digitale. Prenota il tuo posto ora sul sito ufficiale dell’evento e preparati a trasformare il tuo approccio al marketing.

Gli organizzatori hanno raggiunto un accordo anche con Hotel Rogner per la prenotazione delle camere a prezzi agevolati.

Le compagnie aeree con voli diretti verso Tirana da diverse città italiane sono: Wizzair, Ryanair, Air Albania, Ita Airways etc.

L’evento è aperto anche ad aziende sponsor dall’Italia per consolidare la loro presenza in un mercato nuovo come l’Albania.

Unisciti agli esperti del web marketing a Tirana per l’evento Digital Strategy dal 30 maggio al 1° giugno 2024 e preparati a rivoluzionare la tua strategia di marketing digitale!

Per maggiori informazioni e prenotazioni biglietti e sponsor:

Sito web: DigitalStrategy.al

Email: info@digitalstrategy.al

Tel e whatsapp: 00355692461545