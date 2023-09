Dimensioni compatte, grande capacità: la lavatrice CHiQ Space Pro migliora l'efficienza energetica

BERLINO, 20 settembre 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ sostiene costantemente la filosofia del marchio "Smart with Style", dedicata a fornire ai consumatori elettrodomestici eleganti ma intelligenti. Recentemente, CHiQ ha presentato ai consumatori europei le lavatrici avanzate della serie Space Pro, concentrandosi su Germania, Italia, Francia e Spagna. Le dimensioni compatte abbinate alla grande capacità fanno di questi prodotti una soluzione altamente efficiente dal punto di vista spaziale, ideale per le smart home.

Aggiornamento serie Space: ingombro ridotto e grande capacità

Le lavatrici, con capacità di carico di 8 kg e 10 kg, hanno una profondità anteriore-posteriore rispettivamente di soli 52 cm e 57 cm, mantenendo il design compatto della serie Spazio Pro. Inoltre, queste macchine presentano una struttura elegante e un tamburo da 530 mm. Questi attributi garantiscono non solo l'integrazione del prodotto nei più svariati ambienti grazie alla riduzione dell'ingombro, ma consentono anche agli utenti di lavare più indumenti per ciclo, risparmiando tempo ed energia.

Tecnologia intelligente: lavaggio intelligente con diverse opzioni di ciclo

Lo smart wash one-touch è una caratteristica distintiva delle lavatrici CHiQ. Con questa funzione, la macchina rileva automaticamente il peso del carico, regolando in modo intelligente il livello dell'acqua e la temperatura per ottenere risultati di lavaggio ottimali. Inoltre, gli ultimi modelli Space Pro sono dotati di 15 diversi cicli di lavaggio, che soddisfano le più diverse esigenze. Il ciclo di lavaggio a vapore utilizza un'infusione di vapore ad alta temperatura per penetrare profondamente nel tessuto, eliminando odori e impurità, per capi accuratamente igienizzati e rinfrescati.

Efficienza elevata: migliori prestazioni e risparmio energetico

Consapevole dell'esigenza sempre crescente di ridurre il consumo di energia e le emissioni, CHiQ ha aggiornato la serie Space Pro. I nuovi modelli fanno parte del programma Climate Pledge Friendly di Amazon. I clienti possono trarre vantaggio da un'esperienza di lavaggio più efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il costo della bolletta elettrica. Questa spinta verso una maggiore efficienza è alla base del costante miglioramento dei parametri tecnologici di CHiQ, fermo restando l'impegno a favore dell'innovazione e della messa a punto dei prodotti.

Progressi strategici: rafforzare la crescita e le prestazioni degli elettrodomestici

Nel 2018, CHiQ ha effettuato ingenti investimenti in un parco industriale di 180.000 metri quadrati per la produzione di lavatrici intelligenti. Dal suo ingresso nel mercato europeo, CHiQ ha costantemente ampliato la sua gamma di prodotti, migliorato la distribuzione sui canali digitali e tradizionali e ampliato le sue iniziative di branding. Dal gennaio all'agosto 2023, il volume delle vendite di elettrodomestici di CHiQ sul mercato europeo ha registrato una crescita impressionante su base annua di oltre il 140%, mentre i ricavi dalle vendite sono aumentati di oltre il 120% su base annua.

CHiQ continuerà a migliorare le proprie competenze tecnologiche per produrre elettrodomestici di qualità sempre migliore e portare sempre più novità e valore ai consumatori.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=t7e-CcI2Xb4

