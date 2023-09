Eureka presenta l'aspirapolvere robot E10S con una stazione all'avanguardia multiciclonica senza sacchetto

BERLINO, 5 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Eureka, il famoso marchio di pulizia nordamericano, ha presentato l'aspirapolvere robot all'avanguardia Eureka E10S durante l'IFA 2023. Dotato di una particolare stazione multiciclonica senza sacchetto, E10S promette un'esperienza di pulizia libera da pesi, conveniente ed economica. Oltre a ciò, il marchio ha inoltre presentato un aspirapolvere a secco e umido versatile, Eureka NEW400, che sottolinea l'impegno constante del marchio per rendere la pulizia non solo più semplice, ma anche piacevole per tutti.

Evento di lancio di Eureka

Presso il famoso ristorante Kin Za, Eureka ha tenuto una presentazione intima dei modelli Eureka E10S e New400. Dopo la presentazione, i giornalisti sono stati invitati a sperimentare personalmente le prestazioni affidabili di queste meraviglie della pulizia. Grazie alla collaborazione con 6 bar e caffetterie tedeschi, gli ultimi prodotti di Eureka hanno attirato l'attenzione nelle vicinanze dell'IFA.

Eureka E10S: libero da sacchetti, libero da pesi

Eureka E10S è un innovativo robot pulitore dotato di un'esclusiva stazione multiciclonica senza sacchetto. A differenza della maggior parte degli aspirapolvere robot che si affidano a sacchetti monouso, E10S ottimizza il processo col suo design senza sacchetto. Ciò significa che gli utenti devono semplicemente svuotare il contenitore della polvere premendo un pulsante, come coi moderni aspirapolvere senza fili. Inoltre, la stazione di Eureka E10S è dotata di una tecnologia avanzata di separazione multiciclonica, una caratteristica fondamentale negli aspirapolvere di alta qualità, garantendo un'efficiente separazione di polvere e particelle sottili e mantenendo un'aspirazione forte e costante. Rispetto ai tradizionali sistemi di raccolta delle polveri, la tecnologia avanzata di E10S impedisce l'ostruzione prematura del filtro, prolungandone la durata e garantendo prestazioni ottimali.

Ma i meriti di Eureka E10S non si limitano ai progressi tecnologici. Dal punto di vista dell'utente, il design senza sacchetto promette praticità e risparmio. Non è necessario controllare costantemente se il sacchetto deve essere cambiato, questo consente di risparmiare tempo e denaro. È sufficiente pensare al prezzo medio di 6 $ per ogni sacchetto raccoglipolvere. Una sostituzione mensile può ammontare a oltre 70 $ all'anno, una spesa che non interesserà i proprietari di Eureka E10S.

Inoltre, Eureka E10S è una vittoria per l'ambiente. Il modello senza sacchetto consente di risparmiare risorse, mentre l'efficienza del sistema multiciclonico riduce la frequenza delle sostituzioni dei filtri, diminuendo così gli sprechi.

Eureka New400: pulizia semplice e potente per tutti

Eureka New400 è un aspirapolvere a secco e umido versatile, progettato per la vita moderna. Dotato di un sistema a due serbatoi, New400 garantisce una pulizia costante con acqua pulita, risolvendo il problema di lunga data dei robot tradizionali che spargono spesso acqua sporca. Il potente motore da 120 W risolve il problema delle macchie d'acqua che affligge i tradizionali pulitori per pavimenti. Combinando tutte le caratteristiche che si aspettano da un aspirapolvere a secco e umido di punta e offrendo il prodotto a un prezzo accessibile di 200 $, Eureka mira a portare la convenienza della tecnologia all'avanguardia a un maggior numero di consumatori.

Prezzi e disponibilità:

Eureka E10S avrà un prezzo al dettaglio di circa 479 € e arriverà in Germania all'inizio di novembre. New400 ha un prezzo di 199 $ ed è attualmente disponibile su Amazon negli Stati Uniti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200564/eureka_launch_E10S_NEW400_IFA_2023.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2200565/image_5016365_38435124.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2200566/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eureka-presenta-laspirapolvere-robot-e10s-con-una-stazione-allavanguardia-multiciclonica-senza-sacchetto-301917734.html