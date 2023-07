EZVIZ svela le fantastiche offerte del Prime Day 2023 sui dispositivi per le smart home, offrendo forti sconti sui suoi articoli migliori

Non c'è momento migliore di questo per migliorare la sicurezza domestica e aggiungere comodità alla vostra casa con le offerte esclusive di EZVIZ per l'Amazon Prime Day.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 10 luglio 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, marchio leader nel settore delle case intelligenti, è pronta a partecipare agli acquisti del Prime Day con offerte molto interessanti sui suoi best-seller, dalle telecamere di sicurezza avanzate ai campanelli video connessi a Internet. Essendo uno degli eventi più attesi dell'anno per gli acquisti, questo Prime Day testimonierà come EZVIZ offra ai suoi clienti la possibilità di risparmiare per migliorare la loro esperienza di smart home con dispositivi affidabili e facili da usare.

Questa promozione a tempo limitato inizierà l'11 luglio e terminerà il 12. Per chi ha bisogno di telecamere EZVIZ per sorvegliare le proprie abitazioni e controllare le consegne durante le vacanze estive o i weekend in campeggio, è il momento migliore per acquistarle. I flessibili prodotti EZVIZ possono anche integrarsi perfettamente nella maggior parte dei sistemi domotici preesistenti.

Ecco alcune tra le offerte più interessanti del Prime Day 2023 di EZVIZ:

Un campanello con touch screen a colori da 4,3 pollici che può semplicemente vedere chi c'è alla porta d'ingresso. Grazie alla risoluzione 1080p, all'obiettivo ultra grandangolare e al rilevamento intelligente del movimento umano, gli utenti non perderanno un singolo dettaglio di nessun visitatore. L'aspetto più bello è che puoi comunicare con il visitatore da qualsiasi luogo.

Una videocamera per esterni davvero semplice e intelligente che non richiede cablaggio o abbonamento. Per mantenerlo alimentato basta ricaricarlo ogni 210 giorni o acquistare un pannello solare aggiuntivo. È resistente alle intemperie e può essere utilizzato all'aperto e include spazio di archiviazione gratuito per tutti i video attivati dal movimento umano.

La C3TN 3MP è imbattibile come telecamera semplice e affidabile in grado di gestire molte esigenze di sicurezza a un prezzo molto conveniente. La fotocamera è ben progettata per concentrarsi sugli elementi più importanti per ottenere le basi giuste, tra cui alta qualità video, visione notturna estesa, alta risoluzione 2K/3MP, custodia resistente alle intemperie e altro ancora.

