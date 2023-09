Fabrizio Sara nominato amministratore delegato di Altair Italia

TORINO, Italia, 19 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Altair (Nasdaq: ALTR), leader mondiale nella scienza computazionale e nell'intelligenza artificiale (AI), è lieta di annunciare che Fabrizio Sara è stato nominato nuovo amministratore delegato di Altair Italia.

Fabrizio entra in Altair con oltre 30 anni di esperienza nella commercializzazione e nel marketing di software di modellazione matematica e simulazione presso The MathWorks e Teoresi. Prima di entrare in Altair, Fabrizio è stato per sette anni Country Manager di The MathWorks per l'Italia, responsabile dello sviluppo del mercato e della strategia commerciale, delle operazioni di vendita, delle attività tecniche, della gestione aziendale dello sviluppo professionale delle risorse italiane. Nella sua carriera ha ricoperto vari ruoli importanti di responsabilità relativi al Sales Enablement di The MathWorks in tutto il mondo, allo sviluppo delle competenze del personale tecnico di vendita a supporto delle vendite ai clienti e ai servizi di formazione e consulenza.

"Sono davvero onorato di entrare a far parte dell'eccezionale team italiano. Altair è una realtà importante nel campo dell'ingegneria, della data science, dell'IA e dell'High Performance Computing, e non vedo l'ora di poter contribuire in questa realtà", ha dichiarato Sara. "Insieme, sosterremo i valori che ci contraddistinguono, l'innovazione, la fornitura di soluzioni di alta qualità ai nostri clienti e l'esplorazione di nuove opportunità di crescita".

Fabrizio porta con sé un solido curriculum e una comprovata esperienza nei settori della simulazione e dell'analisi dei dati. La sua prospettiva globale e la sua forte conoscenza del mercato italiano la rendono un'eccellente aggiunta ai team globali, regionali e locali di Altair.

About Altair

Altair è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della scienza computazionale e dell'intelligenza artificiale, che fornisce soluzioni software e cloud per la simulazione, l'High Performance Computing (HPC), la gestione dei dati e l'intelligenza artificiale (AI). Altair consente alle organizzazioni di tutti i settori di competere in modo più efficace e di prendere decisioni più consapevoli in un mondo sempre più connesso, creando al contempo un futuro più ecologico e sostenibile. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.altairengineering.it.

Media contacts Altair CorporateJennifer Ristic+1.216.849.3109corp-newsroom@altair.com Altair Investor RelationsMonica Gould, The Blueshirt Group+1 212.871.3927ir@altair.com Altair Europe/The Middle East/AfricaCharlotte Hartmann+49 7031 6208 0emea-newsroom@altair.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2212839/Altair_Fabrizio_Sara.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1421069/Altair_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fabrizio-sara-nominato-amministratore-delegato-di-altair-italia-301929705.html