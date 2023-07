Fattoretto Agency: Stagionalità SEO per e-commerce, in libreria la guida strategica di Monica Brignoli

Milano, 8 giugno 2023 – “Stagionalità SEO per e-commerce. Guida strategica allo studio del periodo migliore per ciascun prodotto”, edito da Dario Flaccovio, è il libro di Monica Brignoli, SEO senior in Fattoretto Agency (agenzia specializzata in SEO per eCommerce), concepito per fornire un supporto essenziale all'arte dell’ottimizzazione delle strategie SEO in risposta alla stagionalità delle ricerche.

Il volume rappresenta un prezioso strumento per coloro che operano nel mondo dell'e-commerce, dal momento che esplora la metodologia di lavoro che ogni store manager dovrebbe applicare in modo ricorsivo sul proprio eCommerce per garantire la massima visibilità e l'incremento dei profitti nei periodi di picco degli acquisti online.

Non viene solo approfondita l'importanza della stagionalità delle ricerche. È chiarito anche come vari fattori, quali le stagioni dell'anno, le festività, i periodi di vendite speciali e persino una pandemia globale, possono influire su tali tendenze. L’autrice propone un approccio integrato alla pianificazione strategica SEO, che include l'ottimizzazione on-site e off-site e la gestione dei contenuti scaduti.

Una guida strategica che non è solo teorica, ma offre anche casi studio reali che dimostrano come l'applicazione di queste strategie possa portare a risultati tangibili. Il volume è già disponibile nelle librerie e nei negozi online.

Monica Brignoli, l’appuntamento al WMF del 15 giugno

In occasione del WMF2023 di Rimini, We Make Future: Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, l’autrice terrà uno speech dal titolo “SEO internazionale: sicuro che per il tuo sito basti solo una traduzione?” (in programma il 15 giugno, Ore 16:20 - 17:00, Sala SEO).

La relatrice passerà in rassegna tutti gli step fondamentali per creare una strategia SEO internazionale di successo. La traduzione dei contenuti non è sufficiente per garantire che un sito multilingua o multiregionale si posizioni nel proprio mercato locale. È fondamentale curare tutti gli aspetti della SEO internazionale, dagli accorgimenti di tipo linguistico, alle impostazioni tecniche, senza tralasciare l'ottimizzazione dell'esperienza dell'utente.

L’impegno di Fattoretto Agency su professionalità e innovazione

Le nuove iniziative che hanno per protagonista Monica sono espressione di un impegno aziendale votato all’eccellenza. Fattoretto Agency ha infatti recentemente inserito nuove funzionalità all'interno di Fattoboost, il software proprietario dell’agenzia relativo alla Business Intelligence nella SEO per eCommerce.

In collaborazione con le API di DataforSEO e Semrush, sono stati raggiunti nuovi traguardi nel campo dell'analisi dei dati, utilizzando l'intelligenza artificiale per offrire risultati straordinari.

Una delle prerogative più innovative è la creazione dell'alberatura ideale, ordinata per categorie che genereranno il massimo traffico per i successivi 4 mesi, sfruttando i trend (DataforSEO) e le stagionalità, ma anche analizzando l'alberatura dei competitor. Così facendo saranno forniti degli insight di assoluto valore da presentare agli store manager.

Fattoretto Agency fa quindi dell’impegno verso la massima qualità un suo tratto costitutivo e Fattoboost è un prezioso tassello per approfittare di un vantaggio competitivo esclusivo.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency