Fine dei cambiamenti e delle ripetizioni: Platformatic svela le funzionalità aziendali per accelerare lo sviluppo del backend senza costose riarchitetture

SAN FRANCISCO, 27 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Platformatic, l'innovativa piattaforma di sviluppo backend, ha annunciato due funzionalità rivoluzionarie per consentire ai team di sviluppo di ottimizzare i loro processi di sviluppo aziendale, ridurre i rischi di implementazione ed accelerare lo sviluppo delle applicazioni.

Il compito ripetitivo e oneroso di costruire, ampliare e gestire una moderna platform back-end su larga scala per architetture basate su microservizi richiede investimenti significativi di risorse e sforzi in tutti i team aziendali, allontanando gli sviluppatori dal lavoro necessario per costruire le applicazioni che i clienti amano. I team di ingegneria della piattaforma che supervisionano il web di API alla base del moderno software distribuito sono sopraffatti dalle aspettative di costruire sempre più rapidamente, senza rompere la base sottostante o essere costretti ad architettare di nuovo le applicazioni.

Con il suo nuovo toolkit aziendale, che include un rilevatore di cambiamento rivoluzionario e modelli impilabili per back-end moderni, Platformatic risolve queste problematiche una volta per tutte.

Un salto di qualità nella gestione dei microservizi

L'architettura dei microservizi è diventata sempre più popolare tra le aziende, offrendo flessibilità e scalabilità. Tuttavia, la gestione della complessità dei cambiamenti in un ambiente di microservizi distribuiti è stata una sfida per l'81% delle organizzazioni che utilizzano questo modello di architettura.

Oggi, Platformatic lancia il suo rivoluzionario Breaking Change Detector, uno strumento finalizzato a fornire chiarezza riguardo il modo in cui i cambiamenti influiscono sul livello delle API pubbliche e sui team coinvolti. Mappando le dipendenze e le interazioni, valuta i potenziali rischi associati alle implementazioni di codice.

Matteo Collina, CTO di Platformatic, spiega: "Il nostro rivoluzionario Breaking Change Detector affronta le sfide della gestione dei microservizi offrendo un approccio sistematico alla valutazione ed alla gestione dei rischi. Fornisce la fiducia di cui gli sviluppatori hanno bisogno per spingere il codice più rapidamente senza comprometterne la qualità".

Il futuro dello sviluppo di Fastify e Node.js

Con l'introduzione odierna di Platformatic Stackables, gli sviluppatori possono ora costruire le proprie applicazioni di base in modo rapido e semplice. Stackables offre modelli preconfigurati che eliminano il lavoro di infrastruttura di base che richiede molto tempo, consentendo ai team di sviluppo di concentrarsi sulla creazione di funzionalità innovative.

Stackables centralizza anche la gestione dei quadri, garantendo uno sviluppo standardizzato e coerente tra le grandi imprese. Questo approccio innovativo riduce i costi di manutenzione e accelera lo sviluppo, fornendo un vantaggio significativo nell'odierno panorama competitivo.

Luca Maraschi, CEO di Platformatic, ha commentato: "L'uso di Stackables consente di evitare di costruire un monolito, fornendo invece i componenti e le pratiche necessari per creare un sistema modulare che può essere assemblato in una miriade di combinazioni in tutta la sua organizzazione. Con Stackables, è possibile creare una comunità Open Source interna, semplificando la distribuzione di modelli e risorse tra i team sparsi".

Terri Phipps, co-fondatore e CEO dell'app ride-sharing WIlma, ha dichiarato: "Platformatic è un elemento rivoluzionario per Wilma mentre continuiamo a costruire la nostra applicazione. Non solo accelera il time-to-market del nostro prodotto eliminando lunghe attività infrastrutturali di base, ma fornisce anche al nostro team la sicurezza di spedire più rapidamente senza compromettere la qualità grazie all'integrazione delle migliori pratiche di back-end".

Platformatic V1.0.0, tra cui Risk Engine e Stackables, è disponibile oggi e inaugura una nuova era di sviluppo back-end. Per saperne di più: https://platformatic.dev/v1launch/

Informazioni su Platformatic:

Platformatic è uno dei principali fornitori di soluzioni di sviluppo backend, dedicato a semplificare e accelerare la creazione di API per le moderne esperienze digitali. Fondata da Matteo Collina, mantenitore di Node.js e creatore di Fastify, insieme a Luca Maraschi, Platformatic è stimata dalle aziende di tutto il mondo per ottimizzare i processi di sviluppo back-end. L'azienda è finanziata da Decibel, Panache Ventures e da famosi angeli delle comunità open source e degli sviluppatori.

