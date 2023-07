FlashStart a fianco degli ISP per l'adeguamento alla Delibera del Garante sulla protezione della navigazione dei minori

MILANO, 14 giugno 2023 /PRNewswire/ -- FlashStart, azienda specializzata in soluzioni per la protezione della navigazione già presente in più di 10mila tra Aziende, Scuole e Istituzioni pubbliche in 140 Paesi nel mondo, sta supportando attivamente gli ISP italiani nell'adeguamento alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sui "Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio".

La Delibera 9/23/CONS definisce in dettaglio le linee guida finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-BIS del Decreto Legge del 30 aprile 2020, n. 28 in materia di protezione dei minori durante la navigazione su Internet. Il Decreto Legge richiede, in particolare, che i contratti di fornitura di un accesso a Internet devono prevedere la preattivazione di un sistema di controllo parentale, ovvero di un filtro per i contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati a un pubblico di età superiore ai 18 anni.

Su invito delle associazioni di categoria interessante, l'AGCOM ha inteso dettagliare ulteriormente il contenuto del Decreto Legge con una serie di linee guida corposa e particolarmente ingaggiante per gli ISP. Le indicazioni, a cui gli ISP italiani dovranno adeguarsi entro nove mesi dalla pubblicazione della Delibera, ovvero entro il 25 ottobre 2023, specificano chiaramente gli obblighi per i fornitori di accesso a Internet.

In particolare, l'AGCOM chiede a tutti gli ISP di:

"La Delibera dell'AGCOM chiarisce molto bene gli obblighi a cui sono sottoposti gli ISP in termini di parental control – afferma Francesco Collini, CEO di FlashStart –. In particolare, sono ben indicate le specifiche e le modalità operative a cui devono sottostare i fornitori di accesso a Internet. FlashStart sta già lavorando attivamente con diversi ISP locali per adeguare la loro offerta al Decreto Legge e alla Delibera dell'AGCOM".

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/flashstart-a-fianco-degli-isp-per-ladeguamento-alla-delibera-del-garante-sulla-protezione-della-navigazione-dei-minori-301849528.html