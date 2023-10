G&G Communications, telecomunicazioni: “Assicurare alle aziende impiantistica al passo coi tempi”

Umberto Frati, della società emiliana, spiega l’importanza della ricerca in un settore in continuo aggiornamento: “Il campo delle telecomunicazioni impone un approcc io ai clienti che assicuri soluzioni calibrate per ogni esigenza”

Parma, 26 ottobre 2023. L’efficienza di un’impresa passa dalla sua organizzazione, il cui presupposto fondamentale è la velocità nel comunicare. Non solo all’esterno, ma fra gli stessi dipendenti. Trasmissione dati, connessioni delle postazioni, reti telefoniche interne ed impianti telefonici digitali o Voip. Sono soltanto alcuni degli aspetti da affrontare per offrire al proprio organico i mezzi necessari per operare in condizioni ideali.

Per questo le aziende ritengono fondamentale rivolgersi a realtà del settore in grado di assicurare esperienza, conoscenza e tempestività. Tre aspetti che per Umberto Frati, responsabile tecnico commerciale della G&G Communications (Parma), sono cruciali:

«I sistemi integrati di interconnessione necessitano di uno studio attento nelle fasi di progettazione e installazione. L’obiettivo è quello di garantire facilità d’uso e stabilità della rete con le migliori performance possibili, avendo un occhio di riguardo al contenimento dei costi».

Un obiettivo che realtà come la G&G Communications, fra i leader nel campo delle telecomunicazioni, assicura grazie alle più recenti novità nel settore.

Reti aziendali per comunicazione e condivisione dati, cablaggio reti in fibra ottica, installazione di sistemi per centralini telefonici, sistemi a celle voip. Tutti servizi offerti in continua evoluzione, anche grazie a ricerche e progettazioni autonome.

«Nel nostro settore – spiega Frati – non esistono soluzioni standard. Ogni cliente, che si tratti di una piccola o grande azienda, un ente privato o la Pubblica Amministrazione, ha esigenze diverse, sia per diversità di ambito operativo che per distribuzione degli spazi».

Al di là dei bisogni, però, il principio resta invariato: operare nello specifico per aiutare ogni attività a gestire al meglio il proprio business.

Proprio per questo l’aspetto della consulenza diventa fondamentale:

«Il confronto con il cliente è importante per fare un’analisi dei bisogni. Il momento del sopralluogo, inoltre, permette di consigliare al meglio la soluzione ideale anche in base agli spazi nei quali la realtà opera. I servizi devono essere tagliati su misura, ogni impianto non sarà mai uguale all’altro».

Flessibilità e personalizzazione. Sono questi gli aspetti in grado di offrire ai clienti un valore aggiunto per un servizio capace di garantire professionalità, eccellenza e velocità di intervento.

«A proposito di quest’ultimo aspetto – precisa Frati – anche il tema della manutenzione va gestito con efficienza. L’installazione di reti cablate e di sistemi di telecomunicazioni in azienda impongono una velocità di intervento che assicuri l’immediata risoluzione di qualsiasi tipo di problema».

Ulteriore garanzia per una clientela che vede nelle telecomunicazioni un elemento imprescindibile per operare al meglio.

Contatti: www.ggcommunications.it