Huawei presenta nuovi prodotti di storage per promuovere l'all-flash per tutti gli scenari

PARIGI, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alla Huawei Connect 2023 di Parigi, Yang Chaobin, Direttore del Consiglio di amministrazione e Presidente di Prodotti e Soluzioni ICT di Huawei, ha presentato due nuovi prodotti di storage all-flash, OceanStor Pacific 9920 e OceanStor Dorado 2100, volti a promuovere la visione "All Flash for All Scenarios". Si tratta di prodotti concepiti per aiutare i clienti a costruire data center più efficienti e affidabili.

"La grande diffusione dei data services richiede soluzioni di storage dei dati più performanti, affidabili e con una maggiore efficienza energetica. La larghezza di banda dei prodotti di storage flash è 28 volte quella delle unità a disco rigido (HDD), ciononostante i prodotti di storage flash consumano il 33% di energia in meno rispetto agli HDD di capacità simile. I prodotti di storage flash sono stati ampiamente lodati dalle imprese per la maggiore affidabilità, le migliori perfomance e il consumo energetico ridotto", dichiara Yang.

Per concretizzare la visione "All Flash for All Scenarios" e costruire data center ad alte prestazioni, altamente affidabili e rispettosi dell'ambiente, Huawei ha lanciato un portafolio di storage scale-out all-flash per le fasi di produzione core di data center, per gestire la mole crescente di dati non strutturati di massa in modo che i clienti possano megliorare l'efficienza decisionale e produttiva. In più, le piccole e medie imprese (PMI) affrontano sfide quali la grande proporzione di dati non strutturati, la lentezza di lettura/scrittura e le difficoltà di condivisione/isolamento multi-tenant. L'archiviazione NAS all-flash professionale, personalizzata per le PMI, sta diventando un nuovo modo per sfruttare a pieno il valore dei dati.

Michael Qiu, Presidente dell'Ufficio vendite globale Soluzioni e Marketing di data center in Huawei Enterprise BG, ha presentato due nuovi prodotti:

OceanStor Pacific 9920, un sistema di storage scale-out basato su SSD, guida l'architettura scale-out all-flash con alte prestazioni, SSD ad alta capacità e algoritmi per la riduzione efficiente dei dati. Questo prodotto vanta la massima densità di capacità del settore e offre una capacità a disco singolo di 30,72 TB e una capacità di spazio 2 U che arriva a 768 TB. Supporta inoltre una larghezza di banda a nodo singolo fino a 20 GB/s e 800.000 IOPS. L'algoritmo di riduzione efficiente dei dati riduce il consumo energetico a 1,04 W per TB, contribuendo alla creazione di data center ecologici.

Il sistema di storage all-flash OceanStor Dorado 2100 offre la prima architettura NAS attiva-attiva (A-A) per le PMI e assicura facilità di utilizzo, grande affidabilità e un'efficienza estesa. Può essere implementato scansionando un codice e supporta l'O&M remoto mobile. Offre una disponibilità fino al 90% più veloce rispetto alle soluzioni tradizionali, con un TCO fino al 30% inferiore rispetto ai vendor comparabili. Unica architettura NAS A-A del settore, assicura un'affidabilità del 99,9999% a quattro livelli e una continuità operativa 24/7. Il design all-flash end-to-end e gli algoritmi innovativi di layout dei dati migliorano le prestazioni con un fattore 20 rispetto ai prodotti flash ibridi attualmente in commercio.

I nuovi prodotti di storage all-flash OceanStor Huawei sono concepiti per creare data center all-flash ecologici, efficienti, affidabili e a basso consumo energetico per vari scenari di servizi aziendali e per più clienti in Europa. Essi rappresentano un traguardo importante nel nostro percorso di realizzazione della visione "All Flash for All Scenarios".

