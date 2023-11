Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) stringe una partnership con Algorand per lanciare un'Accademia della blockchain

Algorand scelta per fornire un programma di studi sulla tecnologia blockchain a 22.000 dipendenti UNDP in tutto il mondo

NUOVA DELHI, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) annuncia una partnership con la Fondazione Algorand, il cui focus è sulla crescita dell'ecosistema per la blockchain di livello 1 più avanzata, sicura e affidabile al mondo, finalizzata al lancio di un'accademia della blockchain per fornire allo staff UNDP le conoscenze e informazioni approfondite sulle applicazioni della tecnologia blockchain. L'annuncio è stato dato oggi in presenza di un pubblico in occasione dell'Algorand Impact Summit di Nuova Delhi da Robert Pasicko, un esperto UNDP di finanza alternativa e sviluppo con basse emissioni di carbonio.

L'Accademia della blockchain Algorand sarà operativa a partire dal 2024 ed è pensata per migliorare le capacità dello staff UNDP attraverso attività didattiche e di formazione nella tecnologia blockchain e nelle sue applicazioni pratiche per uno sviluppo sostenibile. Il programma di studio, che consisterà di lezioni registrate, seminari interattivi e compiti pratici, sarà disponibile per tutti gli oltre 22.000 dipendenti UNDP in più di 170 Paesi e territori, oltre allo staff presso altre agenzie dell'ONU.

"L'Accademia della blockchain Algorand svolgerà un ruolo determinante nel dotare il nostro personale degli strumenti necessari per far fronte ai complessi problemi globali utilizzando la tecnologia blockchain", spiega Pasicko. "Siamo soddisfatti di essere in una posizione che ci permetterà di mettere a frutto la credibilità e la competenza della Fondazione Algorand e di membri chiave del suo ecosistema per riqualificare i professionisti che operano per conto dell'ONU in tutto il mondo, valorizzarne le capacità e ispirarli".

Le aree principali del programma sono:

"Guardiamo con fiducia alla partnership stretta con l'UNDP per promuovere l'innovazione e la tecnologia per il miglioramento della società", commenta Doro Unger-Lee, Direttrice didattica e inclusione presso la Fondazione Algorand. "Consideriamo queste iniziative volte a istruire, formare e fornire strumenti utili come un primo passo cruciale verso l'identificazione e l'illustrazione di casi d'uso della blockchain pratici, utili a fini decisionali che aiuteranno a conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile in varie aree".

Oltre agli specialisti presso la Fondazione Algorand, il programma di studio prevede interventi di relatori dai progetti sull'ecosistema Algorand – HesabPay, Wholechain, Koibanx e Quantum Temple.

La fase beta inizierà nel primo trimestre del 2024 e continuerà a essere introdotta nel corso dell'anno allo staff in tutto il mondo.

Informazioni sull'UNDPIl Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) è la rete di sviluppo globale dell'ONU, che propugna il cambiamento e le connessione dei Paesi alle conoscenze, all'esperienza e alle risorse necessarie per aiutare le persone a vivere meglio. L'UNDP conta oltre 20.000 dipendenti in tutto il mondo e opera in 170 Paesi, collaborando con questi per far fronte a problemi dello sviluppo nazionali e globali.

Informazioni sulla Fondazione AlgorandLa Fondazione Algorand si impegna per aiutare ad attuare la promessa globale della blockchain Algorand assumendosi la responsabilità del suo ecosistema open source sano e prospero, di una sana economia dell'offerta monetaria e di una governance societaria decentralizzata. Progettata da Silvio Micali, professore al MIT e crittografo vincitore del Turing Award, Algorand è unica nella sua capacità di mantenere la promessa di un'economia globale senza confini. Esegue le transizioni alla velocità del tradizionale sistema finanziario ma con finalità immediata, costi della transazione quasi nulli ed è attiva 24/7. Per maggiori informazioni visitare https://algorand.foundation.

