Il valore del marchio Changhong vola oltre 200 miliardi di Yuan

CHiQ, il suo marchio premium, svela l'entusiasmante proposta di marchio "Smart with Style"

MIANYANG, Cina, 26 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Changhong si è aggiudicata un posto nell'elenco 2023 dei 500 marchi più apprezzati della Cina con un valore del marchio di 203,968 miliardi di yuan, con un significativo balzo nella sua valutazione. L'elenco è stato presentato durante la World Brand Conference 2023 organizzata di recente da World Brand Lab a Pechino. World Brand Lab, una controllata interamente di World Executive Group, è una società di consulenza leader a livello mondiale nel marketing digitale e nella valutazione del marchio.

Changhong migliora la ricerca e lo sviluppo tecnologico, espandendosi ai settori emergenti

Changhong ha migliorato costantemente la sua ricerca e sviluppo (R&S) nelle nuove tecnologie negli ultimi anni. A dicembre 2022, l'azienda ha sviluppato il chip di controllo intelligente MCU, migliorando l'efficienza energetica degli elettrodomestici. Inoltre, Changhong ha avanzato anche la sua gamma di elettrodomestici intelligenti, consentendo una perfetta integrazione di vari elettrodomestici.

Changhong si è inoltre diversificata in aree emergenti come l'energia rinnovabile, i semiconduttori e l'archiviazione informatica. Il gruppo comprende sette società quotate in borsa e tre società quotate nel consiglio di amministrazione New Third inCina. Changhong ha inoltre incubato 15 aziende high-tech, si rivolge a circa 100 marchi rinomati e serve oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo.

Un aspetto cruciale della strategia aziendale di Changhong riguarda l'interconnessione di tutte le sue operazioni. Questo sistematico sviluppo delle operazioni aziendali e dei sistemi di capacità ha determinato un significativo slancio di crescita dell'azienda.

CHiQ svela una nuova proposta di marchio che incarna sia intelligenza che stile

Oltre al suo impegno verso tecnologie intelligenti all'avanguardia, Changhong sottolinea anche il design e l'estetica dei suoi prodotti. Il marchio premium CHiQ ha recentemente presentato una nuova proposta di marchio: "Smart with Style", che mira a combinare tecnologie intelligenti con un design elegante per un ambiente domestico integrato.

I prodotti CHiQ consentono agli utenti di controllare e gestire agevolmente i propri elettrodomestici. Adottando un approccio incentrato sull'utente, il marchio rende possibile l'interconnessione tra tutti i dispositivi, consentendo agli utenti di controllarli tramite comandi vocali. Nel frattempo, CHiQ aspira a trasformare gli elettrodomestici intelligenti in opere d'arte esclusive e interessanti che non solo hanno uno scopo funzionale, ma rispecchiano anche lo stile personale dell'utente.

Changhong rafforza l'espansione sul mercato grazie all'incremento delle prestazioni globali

Negli ultimi anni, Changhong ha ampliato costantemente la propria presenza in diversi mercati. Oltre agli attuali cinque stabilimenti di produzione in Europa e nel Sud-Est asiatico, l'azienda prevede di aggiungere stabilimenti in Messico e Polonia.

Changhong sta ampliando il suo portafoglio in mercati al di fuori della Cina, intensificando gli sforzi per lo sviluppo di nuovi display per prodotti, lavatrici e terminali avanzati per l'Internet of Things (IoT).

L'espansione globale di Changhong, incentrata sui clienti, ha portato a un aumento dei ricavi delle esportazioni nel 2022. Nella prima metà del 2023, la produzione totale e il fatturato complessivo dell'azienda nei mercati al di fuori della Cina sono cresciuti rispettivamente di oltre il 30% e il 25%. Anche i ricavi delle vendite in Australia, Europa, Indonesia e Medio Oriente sono cresciuti in modo significativo.

La straordinaria crescita del valore del marchio Changhong non è solo una dimostrazione del suo posizionamento strategico e della sua competenza nelle tecnologie di produzione intelligenti, ma anche un riflesso del modo in cui la sua filosofia del marchio è in linea con le esigenze dei clienti.

