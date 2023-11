JACKERY LANCIA EXPLORER 100 PLUS

Una soluzione Jackery per i viaggi aerei: la nuova mini power station Explorer 100 Plus è potente, sicura e resistente, ideale come regalo natalizio

LONDRA, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, fornitore leader di soluzioni per l'energia portatile, completa la sua famiglia Plus appena in tempo per Natale con quello che è il suo modello più piccolo mai realizzato, l' Explorer 100 Plus, in grado di garantire massima sicurezza, ottime prestazioni e lunga durata. Abbinata al pannello solare SolarSaga da 80 o 100 W, questa power station di piccole dimensioni può fungere da generatore solare e, grazie alla sua funzione di ricarica rapida, fornisce ai dispositivi mobili energia senza emissioni, oltre a essere sufficientemente piccola da poterla portare su un volo nel bagaglio a mano.

La nuova Explorer 100 Plus di Jackery è una power station LiFePO4 con una capacità di 99 Wh. Contraddistinta dal caratteristico design Jackery, è la prima unità in formato compatto con batteria al litio-ferro-fosfato: con pratiche dimensioni di 126 x 87 x 86,5 mm, pesa soltanto 965 grammi.

Con 99 Wh e 128 W di energia, è in grado di alimentare fino a tre dispositivi in parallelo tramite una doppia interfaccia PD da 100 W con due USB-C e una USB-A. In più, questa mini power station si ricarica rapidamente dopo appena 1,8 ore e offre il 70% di energia dopo soli 60 minuti di ricarica tramite una presa di corrente nonché un pannello solare da 100 Watt in caso di irraggiamento solare sufficiente.

Rispetto ai tradizionali power bank con batterie agli ioni di litio, è molto più sicura e duratura. Le batterie al litio-ferro-fosfato dell'Explorer 100 Plus non sono infiammabili, resistono maggiormente al calore e perdono la loro capacità molto meno rapidamente. Con 2.000 cicli di carica-scarica, offre ancora una capacità dell'80%. Inoltre, sei sofisticate funzioni di sicurezza - tra cui temperatura, sovratensione e cortocircuito - garantiscono la massima protezione e i migliori algoritmi di ricarica possibili.

La nuova mini power station è ora disponibile a un prezzo al dettaglio consigliato di 139,99 £ nei punti vendita, su Amazone nel negozio online di Jackery, e presenta un nuovo packaging riciclabile al 100%.

Per le richieste da parte dei media o per richiedere immagini e recensioni dei prodotti, contattare:

Jiatong Li, Senior PR EUjiatong@jackery.com+49 152 2397 0329

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2263507/Jackery_Portable_Power_Station.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

