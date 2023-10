Kanbanize diventa Businessmap e lancia una soluzione di agilità aziendale end-to-end grazie ad acquisizione chiave

L'azienda svela la nuova identità del marchio e la sua offerta di prodotti per poter stabilire un nuovo approccio all'agilità aziendale orientata ai risultati attraverso soluzioni Lean/Agile personalizzate!

SOFIA, Bulgaria, 3 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Kanbanize si trasforma in Businessmap, riflettendo un audace cambiamento di focus verso soluzioni olistiche e personalizzate. Attraverso l'acquisizione di Berriprocess Agility, Businessmap si afferma come piattaforma di agilità aziendale di prim'ordine che sostiene le aziende in tutti i loro processi, aiutandole ad allineare i loro obiettivi e a fornire un lavoro di qualità più rapidamente.

Pioniera nella gestione di portafogli e strategie agili, Businessmap non si identifica più solo come venditore di software, ma come fornitore di soluzioni complete con una potente suite di offerte che consente alle aziende a raggiungere risultati su larga scala. Il nuovo nome della società simboleggia la sua dedizione a guidare le aziende verso l'evoluzione della loro business agility.

Nell'ambito di un'evoluzione che abbraccia oltre un decennio, Businessmap è stata all'avanguardia nella tecnologia SaaS, che consente ai team di raggiungere una visibilità senza precedenti, allineamento strategico e di ottimizzare i workflow di consegna del lavoro. L'impegno dell'azienda nell'innovazione è ripreso nelle sue recenti aggiunte di Risultati Misurabili/OKR e della Dashboard delle Iniziative e dei Risultati.

Dimitar Karaivanov, CEO di Businessmap, afferma: "La nostra incessante missione di diventare il partner preferito per le aziende alla ricerca di crescita e innovazione scalabili è stata una forza trainante dietro ogni obiettivo che abbiamo raggiunto".

Con un pivot strategico per migliorare la risonanza col pubblico, Businessmap ha abbracciato la sua compatibilità con una più ampia gamma di metodologie e approcci gestionali.

Un traguardo fondamentale si aggiunge all'importanza del rebrand e completa il passaggio verso una soluzione di agilità olistica. Businessmap ha acquisito Berriprocess Agility, fondata da Teodora Bozheva, un platinum partner di lunga data specializzato in consulenza, coaching e formazione di grandi aziende. Questa partnership sfrutta il loro comprovato modello di coaching per migliorare il successo dei clienti su scala globale.

Bozheva sottolinea il ruolo fondamentale di Businessmap nella visualizzazione e nella misurazione dei flussi di lavoro, "Il successo dei nostri clienti in Spagna è strettamente legato al supporto fornito dal programma PPMOps combinato con le capacità della piattaforma software di Businessmap".

Questo rebranding, unito alla fusione del software e dei servizi professionali, testimonia l'impegno di Businessmap verso i suoi clienti e partner. La suite ampliata dell'azienda mira a potenziare un ampio spettro di attività, incluse le compagnie Fortune 50.

Le nuove offerte presentate forniscono una soluzione completa che rispecchia l'incessante missione di Businessmap di "rivoluzionare gli approcci gestionali e fornire agli utenti soluzioni facili da usare ma potenti".

Informazioni su Businessmap:

Businessmap è un fornitore di soluzioni per l'agilità aziendale che mira a scoprire nuovi metodi gestionali e a condividere queste conoscenze attraverso strumenti e servizi professionali incredibilmente potenti e facili da usare. Businessmap offre la piattaforma software più flessibile per una business agility orientata ai risultati. La sua impareggiabile funzionalità consolida diversi strumenti in uno, consentendo un'implementazione su larga scala a prezzi accessibili, visibilità su tutti i progetti/portafogli e allineamento agli obiettivi, per produrre un lavoro di qualità più rapidamente. L'abbinamento al loro programma di consulenza proprietario crea una soluzione su misura che garantisce un valore duraturo e un ROI eccezionale. L'approccio personalizzato di Businessmap consente alle aziende di plasmare le proprie strategie, promuovendo al contempo l'allineamento a tutti i livelli.

