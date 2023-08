Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert ha dimostrato la massima efficienza nella protezione APT

Milano, 22 agosto 2023 - Per il secondo anno consecutivo, Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Expert ha ottenuto il punteggio massimo nel test Enterprise Advanced Security per le soluzioni EDR condotto da SE Labs.

Il mercato a livello mondiale degli Endpoint Detection and Response è in continua crescita e si prevede che raggiungerà un valore pari a 7,1 miliardi di dollari entro il 2028. Con l’aumento del numero delle minacce e gli attacchi sempre più sofisticati, è importante che le aziende dispongano di soluzioni di rilevamento e di risposta affidabili per proteggere l’ambiente lavorativo su tutti i dispositivi.

L’organizzazione indipendente di test sulla sicurezza SE Labs ha eseguito sedici attacchi full-chain basati su quattro diverse advanced persistent threat (APT), Turla, Ke3chang, Kimsuky e ThreatGroup3390, contro sei soluzioni EDR, leader di mercato, per valutarne le capacità di rilevamento. Gli attacchi erano basati sul comportamento degli aggressori reali e ogni prodotto è stato esaminato in diverse fasi: dalla violazione all'escalation dei permessi fino alla propagazione nella rete aziendale e all’esfiltrazione dei dati.

Kaspersky EDR Expert è riuscito a rilevare ognuno dei sedici attacchi in tutte le diverse fasi, ottenendo un ‘Total Accuracy Rating’ del 100% e il massimo punteggio possibile pari a 1.188. Questo punteggio è stato ottenuto grazie alle valutazioni ‘Detection Accuracy’ e ‘Legitimate Accuracy’ della soluzione, il che significa non solo che ha identificato ogni stadio dell’attacco, ma è stato anche capace di evitare di generare falsi positivi. La soluzione di Kaspersky è stata classificata con il massimo punteggio possibile, ‘AAA’.

“I test indipendenti ci consentono di controllare la qualità delle nostre soluzioni e confermano il successo dell’azienda nel tenere il passo con la costante evoluzione del panorama delle minacce. Siamo entusiasti di ricevere un riconoscimento da SE Labs per le avanzate capacità di Kaspersky EDR Expert, questa è la dimostrazione che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”, ha dichiarato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

“Kaspersky ha sempre ottenuto risultati eccellenti nei test di sicurezza avanzati di SE Labs. I nostri test espongono i prodotti a minacce standard e avanzate, affrontate da aziende e privati di tutto il mondo. È una sfida impegnativa e il fatto che Kaspersky abbia dimostrato una lunga serie di successi è significativo”, ha aggiunto Simon Edwards, Founder and CEO, SE Labs.

Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert offre una visibilità completa su tutti gli endpoint della rete aziendale e una protezione superioire, automatizzando le attività EDR di routine e consentendo agli analisti di individuare, classificare, indagare ed eliminare rapidamente minacce complesse e attacchi APT.

I risultati completi dei test Enterprise Advanced Security eseguiti da SE Labs sono disponibili a questo link.

Per ulteriori dettagli su premi e riconoscimenti ottenuti da Kaspersky Endpoint Detection and Response e Kaspersky Anti Targeted Attack Platform è possibile consultare questa pagina.

Per maggiori informazioni su Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert visitare il sito.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net

www.kaspersky.it