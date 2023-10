Kaspersky presenta un nuovo corso di formazione IT "jargon-free" per leader e dirigenti aziendali

Milano, 4 ottobre 2023

Kaspersky annuncia Cybersecurity for Executives Online Training , un nuovo corso di formazione fondamentale per le aziende e gli imprenditori digitali di oggi. La formazione sulla cybersecurity è essenziale per la gestione del rischio, la risposta alle crisi, oltre che per responsabilizzare i dirigenti aziendali nel prendere decisioni efficaci e informate in caso di incidenti di sicurezza.

La collaborazione tra team di sicurezza informatica e consigli di amministrazione delle aziende non è mai stata così importante e utile per le aziende: più del 60% dei manager ammette che una cattiva comunicazione relativa alla sicurezza informatica all'interno della propria azienda ha causato almeno un incidente di cybersecurity. Inoltre, un responsabile IT su due ha dichiarato che uno degli argomenti più difficili di cui discutere con un dirigente non-IT riguarda l’aumento del budget per la sicurezza IT. Questo nuovo corso di formazione mira a cambiare questa forma mentis, evidenziando l’importanza di una consapevolezza della sicurezza informatica come responsabilità dei dirigenti aziendali e insegnerà a questi ultimi come essere in sintonia con il personale IT.

Promuovendo una solida cultura della sicurezza all’interno dell’azienda, il nuovo programma di formazione mira a sensibilizzare i partecipanti sull’attuale panorama delle minacce informatiche e li indirizza a un utilizzo appropriato delle competenze di cybersicurezza, dato che attacchi e violazioni informatiche possono causare, nel migliore dei casi con piccole interruzioni dei sistemi interni, mentre nel peggiore possono distruggere un’azienda.

Il corso di formazione Cybersecurity for Executives Online è stato creato dai manager Kaspersky e dai massimi esperti di sicurezza informatica. I partecipanti acquisiranno le basi della cybersecurity attraverso un videocorso online tenuto da un tutor, che affronta sei principali moduli di approfondimento:

•Introduzione alla cybersecurity

•Rischi informatici per le aziende

•Attacchi informatici e strumenti utilizzati dagli aggressor

•Protezione dagli attacchi

•Gestione delle conseguenze

•Il futuro della cybersecurity

Il corso riunisce un gruppo eccezionale di relatori tra cui Eugene Kaspersky, fondatore e CEO, Andrey Suvorov, Head OS Business Unit di Kaspersky, Igor Kuznetsov, Global Research and Analysis Team (GReAT) Director, Yuliya Novikova, Head of Digital Footprint Intelligence, e Lavinia Rossi, Head of Enterprise Sales, Global Sales. La formazione è fornita in modalità “microlearning” con test focalizzati sulle conoscenze, linee guida e liste di controllo necessarie ai manager per la cybersecurity aziendale.

Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky, ha dichiarato: “Le tecnologie digitali hanno un impatto profondo sul business, poiché offrono grandi opportunità, come l’ottimizzazione dei costi, la capacità di crescere a livello globale e molto altro ancora. Dato che la sicurezza e l’affidabilità di queste tecnologie hanno un impatto diretto sulle performance aziendali, supervisionare la sicurezza informatica sta diventando un compito fondamentale per un leader responsabile. Grazie a questo corso, vogliamo aiutare coloro che occupano posizioni di leadership, formandoli sui concetti fondamenti della sicurezza informatica e condividendo osservazioni di cui i dirigenti devono tenere conto per assicurarsi che le loro aziende siano sempre un passo avanti rispetto ai criminali informatici”.

Dal momento che la sicurezza informatica richiede il coinvolgimento attivo non solo dei CISO e dei responsabili IT, ma anche della leadership non tecnica, con un impegno condiviso a costruire una cultura di cybersecurity in tutta l’azienda, i partecipanti al corso hanno l’opportunità di accedere anche\ a materiali che possono essere utilizzati quotidianamente e distribuiti all’interno dell’organizzazione.

Per migliorare le nuove conoscenze, il corso prevede esercizi pratici per i partecipanti e domande di autovalutazione alla fine di ogni modulo. Una volta completato il programma, i partecipanti ricevono un certificato di fine corso da Kaspersky.

In totale, sono previste 50 lezioni di 3-6 minuti ciascuna. Il corso è disponibile tramite l’accesso a una piattaforma cloud oppure in formato SCORM, per essere integrato nel sistema aziendale di gestione della formazione.

Il programma fa parte del portfolio Security Awareness di Kaspersky, che offre diverse opzioni di training per aumentare le competenze dei dipendenti in termini di sicurezza informatica e permettergli di svolgere il loro ruolo nella sicurezza informatica generale di un’azienda.

Per registrarsi o avere ulteriori informazioni sul Cybersecurity for Executives Online Training, visitare il sito Kaspersky Expert Training.

