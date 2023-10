KEENON Robotics presenta a HostMilano una nuova linea di prodotti all'avanguardia in Europa con innovazioni leader nel settore.

MILANO, 13 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics, pioniere mondiale nella robotica per servizi commerciali, presenta quattro nuovi prodotti innovativi DINERBOT T10, DINERBOT T9 Pro, DINERBOT T3 e KLEENBOT C30 in Europa, in occasione di HostMilano ("HOST") in Italia, in programma dal 13 al 17 ottobre. L'evento di lancio del prodotto segna una pietra miliare significativa per il marchio emergente, che sta già facendo notevoli progressi nel mercato europeo.

HOST è un evento rinomato per il settore dell'ospitalità, che funge da piattaforma globale per i leader e gli innovatori del settore per presentare gli ultimi progressi e tendenze. Situato presso lo stand n. A63 B66 Padiglione 11P, KEENON presenta le sue soluzioni robotiche all'avanguardia al mercato europeo con giornate di apertura ai media durante tutta la manifestazione. Il primo giorno, l'azienda ha ospitato dimostrazioni di prodotto in live-stream per il pubblico online, mentre il 16 si terrà un incontro con i partner e un aperitivo esclusivo.

I robot KEENON sono dotati di un sistema di posizionamento e navigazione completamente autonomo, sviluppato in proprio, unito a tecnologie di percezione e di evitamento degli ostacoli altamente sensibili e alla funzione di ricarica automatica, in grado di adattarsi prontamente ai complessi scenari applicativi del mondo reale per fornire servizi sicuri, affidabili ed efficienti. I prodotti presentati sono:

Parlando della strategia di crescita dell'azienda durante l'evento, Jim Huang, Direttore Generale EMEA di KEENON Robotics, ha dichiarato: "Dal 2022 abbiamo creato due filiali nella regione per offrire un servizio localizzato nei mercati chiave e creare partnership commerciali locali. Nell'ultimo anno abbiamo assistito a una crescita notevole nel mercato europeo e mediorientale e abbiamo ricevuto un ampio riconoscimento dai nostri partner. Un recente rapporto di IDC ha inoltre evidenziato i successi di KEENON, sottolineando il raggiungimento di una quota di mercato del 60,4% nel settore della ristorazione in Cina".

In prospettiva, KEENON Robotics si impegna a crescere ulteriormente coltivando i mercati locali nella regione EMEA, sviluppando tecnologie innovative, promuovendo partnership e utilizzando la tecnologia intelligente per servire meglio una gamma crescente di clienti con esigenze diverse.

Per ulteriori informazioni e richieste di informazioni alla stampa, contattare global@keenon.com.

Informazioni su KEENON Robotics

KEENON Robotics, leader globale nel settore dei robot e delle soluzioni per servizi commerciali, è all'avanguardia nel mercato dei robot di servizio avanzati dal 2010 e serve vari settori in oltre 60 paesi e regioni e 600 città in tutto il mondo. L'azienda sfrutta tecnologie all'avanguardia nel campo della robotica e del cloud computing. Affidata alle aziende di tutto il mondo, l'azienda si impegna a creare valore, a promuovere l'innovazione e a contribuire alla crescita del settore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246584/KEENON_x_HOST_Milano_x_New_Products.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/keenon-robotics-presenta-a-hostmilano-una-nuova-linea-di-prodotti-allavanguardia-in-europa-con-innovazioni-leader-nel-settore-301956124.html