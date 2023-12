KOBIL GmbH e Mastercard annunciano una partnership globale

Worms 06/12/2023 - Compiendo una significativa scelta ai fini della trasformazione digitale, Mastercard ha scelto KOBIL GmbH, azienda tecnologica leader con sede in Germania, in qualità di partner per i futuri progetti basati sull'ecosistema digitale. Questa collaborazione mira a promuovere modelli di business innovativi, sfruttando i punti di forza di entrambe le aziende. KOBIL GmbH, nota per la sua esperienza nell’ambito della sicurezza dei dati, dell’identità digitale e della pionieristica piattaforma SuperApp, è ora un partner globale di Mastercard. Questa partnership vedrà KOBIL GmbH integrare la sua piattaforma SuperApp nell’ampio ecosistema di Mastercard, potenziando la sua presenza nell’intera rete globale. Il primo sforzo di questa collaborazione sarà uno studio pilota in Medio Oriente e Africa (MEA), con il potenziale di estendere la presenza di Mastercard in oltre 80 paesi.

Grazie alla sua esclusiva tecnologia, KOBIL GmbH conquista la fiducia di Mastercard

KOBIL GmbH è destinata a rivoluzionare l'approccio di Mastercard alla trasformazione digitale, introducendo nuovi modelli di business appositamente studiati per le applicazioni urbane e istituzionali. Il riconoscimento da parte di Mastercard delle competenze di KOBIL in materia di identità digitale, sicurezza dei dati e applicazioni della piattaforma SuperApp rappresenta un risultato di grande importanza nella loro partnership. L'accordo prevede una collaborazione globale su diversi progetti innovativi, incentrati sulle applicazioni Smart City e sull'ampliamento dell'ecosistema Mastercard. “Il nostro primo progetto congiunto, uno studio pilota nell’area MEA, è soltanto l'inizio”, afferma Ismet Koyun, CEO di KOBIL Group. Aggiunge poi: “La portata e l’ampiezza dei nostri sforzi sono davvero notevoli, come dimostra il successo dell’implementazione della SuperApp a Istanbul, che ha connesso ben 16 milioni di residenti ai servizi essenziali della città”. La SuperApp di Istanbul è stata recentemente premiata allo Smart City Expo World Congress svoltosi a Barcellona.

Il Gruppo KOBIL

Sin dalla sua fondazione nel 1986, KOBIL GmbH è stata all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche relative a pagamenti, sicurezza dell’identità e sicurezza della SuperApp. L'azienda è leader riconosciuto nel settore dell'identità digitale, delle smartcard, delle password monouso e della crittografia. Con un team specializzato di 500 professionisti distribuiti in cinque sedi in Germania, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito e due centri di ricerca e sviluppo in Turchia, KOBIL GmbH è all’avanguardia nelle tecnologie di piattaforma ad alta sicurezza e multilivello.

Dati di contatto

