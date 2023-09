La città di Medina lancia la "Guida alle esperienze di Medina", la prima nel suo genere

La "Guida alle esperienze di Medina" rappresenta un drastico cambiamento nella pianificazione e nello sviluppo urbano.

LOSANNA, Svizzera, 22 settembre 2023 /PRNewswire/ -- La città di Medina lo ha dimostrato ancora una volta: il suo impegno nel mettere l'innovazione al servizio dei suoi residenti e visitatori concentra tutti i suoi sforzi. Azioni, non solo parole.

Con l'obiettivo di creare un quadro unico per la trasformazione della vita urbana nelle città, l'Autorità per lo Sviluppo della Regione di Al-Madinah (MDA) ha lanciato una pionieristica "Guida alle esperienze di Medina". Una guida innovativa e completa che identifica e disegna tutte le esperienze di Medina e le abitudini quotidiane dei suoi residenti e visitatori. La "Guida alle esperienze di Medina" rappresenta un cambiamento drastico nella pianificazione e nello sviluppo urbano, al di là delle strategie urbanistiche tradizionali, modellando le abitudini e le esperienze quotidiane della popolazione in modelli di esperienze viventi e interattive, contribuendo così a un approccio completo incentrato sull'interazione tra la città, i suoi residenti e i visitatori.

La guida integra armoniosamente le esperienze della città tra le agenzie governative, il settore commerciale, l'imprenditoria, i residenti e i visitatori, creando punti di riferimento di design comuni che fungono da ponte tra le parti interessate, con l'obiettivo comune di migliorare la qualità della vita dei residenti di Medina, arricchire l'esperienza dei suoi visitatori e contribuire ad aumentare la competitività di Medina tra le altre città.

La guida rafforza anche la posizione di Medina a livello globale nella progettazione di esperienze cittadine e nell'innovazione urbana, in quanto prima città a sviluppare una guida completa di esperienze diverse che coprono tutti gli usi e i luoghi della città, basandosi sull'interazione diretta di residenti e visitatori.

Informazioni sulla città di Medina

Medina, ufficialmente Al Madinah Al Munawarah, che significa letteralmente 'La città illuminata', è la seconda città più sacra dell'Islam e la capitale della Provincia di Medina dell'Arabia Saudita. La città conta circa 1,5 milioni di abitanti, il che la rende la quarta città più popolosa del Paese.

La città di Medina è stata inserita nell'IMD Smart City Index 2021 e si è classificata al 2° posto tra le città 'smart' dell'Arabia Saudita, dopo la capitale Riad, al 4° posto a livello regionale e al 73° a livello internazionale. Medina è uno dei primi utilizzatori di indicatori Smart City ISO37122, tra le prime dieci città al mondo, accreditate dal Consiglio mondiale per i dati sulle città. Medina è la prima città dell'Arabia Saudita a sviluppare una strategia smart city completa.

