La consulenza SEO data driven di Fattoretto Agency è adesso al servizio di San Marco: l’avvio di una nuova partnership strategica

Milano, 29 settembre, 2023 – È una partnership concepita per tracciare nuovi standard di crescita all’interno di un mercato tecnico e competitivo. Fattoretto Agency, l'agenzia di riferimento nella SEO per eCommerce che fa leva su una preparazione maturata in venti anni di esperienza, e San Marco, pilastro del San Marco Group e brand di riferimento nel settore delle pitture e vernici, annunciano ufficialmente l’avvio della loro collaborazione.

San Marco: ottanta anni di eccellenza e innovazione. San Marco non è solo un nome, ma un simbolo di qualità e tradizione nel settore delle pitture e vernici. Parte integrante di San Marco Group, il brand si distingue per la sua presenza capillare sia a livello nazionale che internazionale, vantando un network di rivenditori specializzati che supera le 1.000 unità solo in Italia.

Con un approccio B2B e B2C distintivo, San Marco si impegna non solo nella distribuzione di prodotti di alta qualità, ma anche nella promozione della cultura dell'edilizia del restauro e del valore inestimabile del Made in Italy nel mondo. La sua rete "premium" di centri di assistenza professionale rappresenta l'eccellenza nel settore, garantendo sempre la massima qualità in ogni singolo prodotto.

Fattoretto Agency: la SEO a misura di Commerce. Approfittando di una preparazione professionale maturata in due decenni di esperienza nel settore, Fattoretto Agency si è affermata come l'agenzia di riferimento nella SEO per eCommerce. La sua forza risiede nella capacità di sviluppare strategie data-driven, potenziate dall'utilizzo di software proprietari come FattoBoost.

Integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, questo strumento permette all'agenzia di fornire dati precisi e tempestivi, creando progetti sartoriali che rispondono perfettamente alle esigenze dei clienti.

Una collaborazione strategica per un futuro nel segno della crescita. La partnership rappresenta un connubio perfetto tra l'expertise di Fattoretto Agency nel mondo digitale e l'eccellenza produttiva di San Marco. L'obiettivo comune è consolidare ulteriormente la presenza di San Marco nel mercato, attraverso strategie SEO mirate e soluzioni innovative all’insegna dell’AI, garantendo il conseguimento di risultati concreti.

Entrambe le aziende condividono valori fondamentali come l'etica aziendale, la responsabilità sociale e l'ambizione di rappresentare un punto di riferimento per tutti gli stakeholders coinvolti. La collaborazione è destinata a portare entrambe le realtà a nuove vette di affermazione nei rispettivi mercati.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

