L'industria dell'e-commerce transfrontaliero a Linyi sta prosperando.

LINYI, China, 29 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Il 22 settembre, il "Tour dei Media Stranieri della Via della Seta - Fiume Giallo" è arrivato alla Stazione di Linyi e ha visitato successivamente il Parco Industriale dell'E-commerce Transfrontaliero Lanhua e la Shandong Chongyunxing Information Technology Co., Ltd.

Il Parco Industriale dell'E-commerce Transfrontaliero Lanhua è la prima "Istituzione Pilota di Incubazione e Formazione per l'E-commerce Transfrontaliero della Provincia dello Shandong" a Linyi. Si tratta di un parco industriale che integra "importazioni legate allo shopping online transfrontaliero, negozi esperienziali, catene di approvvigionamento per l'esportazione transfrontaliera, incubazione di formazione, logistica internazionale, pagamenti finanziari, magazzini all'estero e servizi di terze parti" in una catena industriale completa ed ecosistema dell'e-commerce transfrontaliero. Il parco industriale copre una superficie operativa di 50.000 metri quadrati e ospita 18 aziende di e-commerce transfrontaliero. Dispone di uno showroom di prodotti transfrontalieri, negozi duty-free e strutture di magazzinaggio intelligenti. Inoltre, ha sviluppato ed istituito piattaforme di shopping online transfrontaliero e piattaforme di catene di approvvigionamento transfrontaliere online, fornendo formazione, incubazione e servizi operativi alle imprese. Ciò facilita l'esportazione di prodotti nazionali verso i mercati internazionali e offre servizi di esposizione e commercializzazione online e offline per i prodotti stranieri, consentendo ai prodotti transfrontalieri di raggiungere direttamente i consumatori.

Il Parco Industriale dell'E-commerce Transfrontaliero Lanhua sta attivamente promuovendo la costruzione di magazzini all'estero e sale esposizioni all'estero. Ha già con successo completato la costruzione del Centro Commerciale d'Oltramaro Linyi Lanhua di 15.000 metri quadrati in Corea del Sud ed attualmente sta procedendo con la costruzione di magazzini all'estero e sale esposizioni all'estero in diversi paesi, inclusi gli Stati dell'ASEAN, l'Unione Europea e le regioni africane.

Shandong Chongyunxing Information Technology Co., Ltd. è dedicata a trasformare Linyi in un "Centro di Distribuzione dei Prodotti per Animali Domestici in Cina" con influenza nell'industria e il "Parco Logistico Alimentare più Grande e Professionale della Cina". Attraverso quattro importanti segmenti aziendali: servizi di commercio di materie prime, servizi intelligenti di magazzinaggio e distribuzione, servizi di marketing digitale e servizi finanziari per la catena di approvvigionamento, Shandong Pet Cloud Information Technology Co., Ltd. mira a sviluppare la catena di approvvigionamento di Pet Cloud in una "piattaforma di servizi di catena di approvvigionamento integrata leader nell'industria".

Dall'apertura nel settembre 2021, Chongyunxing ha registrato una rapida crescita nel volume delle transazioni. Nel 2022, la piattaforma ha raggiunto un volume di transazioni di 1,5 miliardi di RMB. Per il 2023, si prevede che raggiungerà i 10 miliardi di RMB, e nel 2024, il volume di transazioni stimato dovrebbe situarsi tra i 15 miliardi e i 20 miliardi di RMB. Questa notevole crescita dimostra il successo della piattaforma e la sua crescente presenza sul mercato.

Fonte: Ufficio Stampa del Governo Popolare Municipale di LinyiCaption: Parco Industriale dell'E-commerce Transfrontaliero Lanhua

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2234438/E_commerce.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lindustria-delle-commerce-transfrontaliero-a-linyi-sta-prosperando-301942624.html