MDT presenta i servizi di fonderia e licenza di proprietà intellettuale (IP) per sensori magnetici

MDT offre ai partner industriali tecnologie avanzate di produzione di wafer a magnetoresistenza e capacità di produzione di massa per promuovere l'innovazione tecnologica e la crescita sinergica nel mercato dei sensori magnetici

SAN JOSE, California e ZHANGJIAGANG, Cina, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT) introduce nuove opzioni di servizio per aumentare ulteriormente la sua offerta completa, che va dai prodotti a sensori magnetici standard o personalizzati ai servizi di fonderia e licenze di proprietà intellettuale. Fornendo ai partner industriali l'accesso ai materiali di magnetoresistenza all'avanguardia di MDT e alla tecnologia di fabbricazione di wafer attraverso la sua fabbrica di wafer da 8 pollici ad alta capacità, questi servizi ampliati mirano a facilitare l'innovazione e la collaborazione nel mercato dei sensori magnetici.

MDT produce sensori magnetici nelle tecnologie TMR (magnetoresistenza a effetto tunnel), AMR (magnetoresistenza anisotropa) e GMR (magnetoresistenza gigante). Supportata da un solido portfolio di proprietà intellettuale IP, MDT si è affermata come uno dei principali produttori del settore, offrendo un'ampia gamma di prodotti che include sensori di posizione lineari e angolari, sensori di velocità, sensori di corrente e sensori di commutazione. Grazie al recente aggiornamento del suo stabilimento di produzione a una fabbrica di wafer da 8 pollici proprietaria ad alta capacità con qualifica IATF-16949, MDT è in grado di ampliare la sua offerta di servizi rafforzando al contempo il suo impegno a fornire soluzioni di sensori magnetici di alta qualità sul mercato.

Le opzioni di servizio avanzate includono:

Le opzioni di servizio rinnovate di MDT soddisfano le diverse esigenze dei clienti, offrendo una varietà di nuove possibilità di integrazione e personalizzazione dei sensori magnetici. Collaborando a stretto contatto con MDT, i clienti possono creare prodotti altamente differenziati su misura per le loro esigenze applicative. Questa collaborazione consente prestazioni ottimizzate, costi ridotti e tempi di immissione sul mercato accelerati. Con l'accesso alle tecnologie all'avanguardia di MDT, i partner industriali possono promuovere l'innovazione nei rispettivi mercati con processi di sviluppo ottimizzati e una maggiore competitività dei loro prodotti.

Informazioni su MDTMultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia di Jiangsuin Cina, con filiali a Shanghai e San Jose in California, USA. MDT ha sviluppato un portfolio unico di proprietà intellettuale e capacità di produzione all'avanguardia in grado di supportare la produzione in serie di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo per soddisfare le esigenze applicative più impegnative. Guidata da un gruppo dirigente di esperti e di veterani della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di ingegneria, MDT si impegna a creare valore aggiunto per i propri clienti e a favorirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito http://www.multidimensiontech.com.

Contatti per i MediaJinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com, Tel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (Cina)Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

