MDT presenta la serie di interruttori con sensori magnetici AMR AMR132x e AMR134x per il rilevamento magnetico delle manomissioni e il rilevamento della posizione del cilindro pneumatico

SAN JOSE, California e ZHANGJIAGANG, Cina, 17 luglio 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), uno dei principali produttori di sensori magnetici specializzati in tecnologie AMR (magnetoresistenza anisotropa) e TMR (magnetoresistenza a effetto tunnel), ha ampliato il proprio portafoglio di sensori magnetici AMR con l'ultima aggiunta delle serie di interruttori con sensori AMR AMR132x e AMR134x.

La serie AMR132x include interruttori magnetici omnidirezionali AMR1320 e AMR1321. A differenza della maggior parte degli interruttori magnetici con sensori che rispondono ai campi magnetici in un'unica direzione, questi sensori rilevano i campi magnetici da qualsiasi direzione entro 360°. Questa capacità unica fornisce offre un'alternativa economica agli interruttori Reed per il rilevamento di manomissioni magnetiche in vari tipi di contatori per le utenze, tra cui quelli per luce, acqua e gas, nonché molti interruttori di prossimità ad attivazione magnetica. AMR1320 e AMR1321 offrono un consumo energetico estremamente basso, 1~3 microAmpere, consentendo una durata prolungata per applicazioni di sensori alimentati a batteria.

Gli interruttori magnetici omnidirezionali AMR1341 e AMR1342 hanno punti di commutazione accurati con isteresi bassa, due impostazioni di sensibilità per diversi tipi di magneti e lunghezze del passaggio, nonché un'efficace soppressione a doppia commutazione. Il funzionamento ad alta velocità, 1 kHz, il basso consumo energetico di 40 microAmpere, i package ultra-compatti e un'ampia gamma di tensioni di alimentazione da 1,6~5,0 V li rendono adattabili a una varietà di applicazioni.

Le caratteristiche principali delle serie AMR132x e AMR134x includono:

codiceparte: direzionedella sensibilità: tensione dialimentazione(V): correntemedia(µA): frequenzadi commutazione(Hz): BOP(Gauss): BRP(Gauss): segnaledi uscita: tipo di package: AMR1320 360° 1,8~5,5 1 30 ± 17 ±12 CMOSactive-low SOT23-3 AMR1321 3 100 ± 25 ±20 AMR1341 asse X 1,6~5,0 40 1000 ± 15 ±10 CMOSactive-high DFN3L2*2*0,55 mmLGA3L2*1,5*0,63 mm AMR1342 ± 35 ±27

Il portafoglio di sensori AMR di MDT comprende sensori di commutazione AMR, sensori angolari AMR, sensori lineari AMR e sensori a scala magnetica AMR. I sensori AMR di MDT integrano la serie di sensori TMR, offrendo ai clienti un'ampia scelta di soluzioni di rilevamento magnetico per lo sviluppo di nuovi prodotti o per la sostituzione di quelli esistenti. Sfruttando le tecnologie di rilevamento magnetico all'avanguardia di MDT, i clienti possono accelerare il tempo di commercializzazione e avere un maggiore ritorno sugli investimenti. Tutti i sensori AMR e TMR di MDT sono disponibili su ordinazione presso Digi-key.

