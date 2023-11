Migliora le performance aziendali e aumenta l'efficienza con Integro

San Vendemiano (TV), 2 novembre 2023. Nell'era dell'Industria 4.0, dove l'esigenza primaria è avere strumenti dinamici, capaci di interpretare e valorizzare i dati, ottimizzando così i processi, prende vita un progetto imprenditoriale basato sulle reali necessità delle aziende di produzione. È la storia di Integro, a San Vendemiano (TV), nata dall'incontro di due professionisti: Roberto Fadel, ingegnere gestionale, e Paolo Ghin, sviluppatore software.

In un mondo nel quale la tecnologia e la consulenza aziendale si fondono in maniera sempre più sinergica, scopriamo come Integro ha ridefinito il concetto di gestione aziendale, offrendo una soluzione tecnologica all’avanguardia.

Uno strumento innovativo per l’Industria 4.0

Accomunati da una profonda affinità professionale e ognuno con la propria expertise nel campo della gestione aziendale, Fadel e Ghin si pongono un obiettivo ben preciso: creare uno strumento in grado di automatizzare le attività manuali associate alla gestione della produzione, aumentando così l'efficienza operativa delle aziende.

L’idea di sviluppare un software che alleggerisca e perfezioni la gestione aziendale assume concretezza quando, nel 2017, è stato avviato il “Piano Industria 4.0”. Le imprese hanno iniziato a chiedere un supporto per raccogliere i dati relativi alla produzione e poterli interpretare. La necessità era, ed è ancora oggi, chiara: ottimizzare i processi e avere strumenti in grado di potenziare le performance aziendali. Così nasce Integro360, il gestionale innovativo dedicato alle aziende di produzione.

Ottimizzare ed evolvere il proprio business con Integro360

Integro360 è stato progettato pensando alle esigenze delle aziende. La piattaforma offre una lettura immediata e completa del contesto, consentendo di monitorare lo stato attuale del business e individuare le opportunità di miglioramento dei processi. Tutto questo avviene in un unico spazio e attraverso un solo strumento che permette di gestire, osservare e prendere decisioni: Integro360.

Il nome "Integro360" rappresenta l'elemento distintivo di questo progetto. La piattaforma, infatti, è stata progettata per integrarsi con qualsiasi altra soluzione già utilizzata dall’azienda, sia essa dedicata al management o alla produzione, assicurando una fluida gestione aziendale.

L’adattabilità di Integro360 è parte del suo DNA. La sua architettura versatile, viene plasmata a seconda dei bisogni dell’azienda e al settore di appartenenza. Si tratta quindi di uno strumento in grado di crescere ed evolvere insieme al business.

Un futuro guidato da un nuovo approccio e dalla continua collaborazione

Integro è una realtà strutturata, composta da un team di developer e consulenti che collaborano a stretto contatto con Roberto e Paolo. La visione di Integro è rimasta la stessa di sempre: la crescita di un’azienda avviene giorno per giorno, grazie ad un supporto costante.

Per questo Integro offre un affiancamento continuo ai clienti attraverso consolidate attività di consulenza, diventando un alleato strategico per la crescita aziendale e un partner professionale che evolve insieme a loro, le supporta, anticipando le necessità future. Integro360 non è solo un software, ma rappresenta una promessa di crescita, di adattamento e di successo nell’era dell’Industria 4.0.

Integro srl

Via Adriatica, 7A

31020 San Vendemiano (TV)

T. +39 0438 196 3136

https://www.integrosrl.it/