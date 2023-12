Mobit-Ta: la Business App del Gruppo EDC che ottimizza i processi di assistenza

L’Amministratore Enrico Bisanti spiega l’efficienza di un prodotto che semplifica interventi e monitoraggi: “Grazie alla App è possibile programmare la manutenzione, coordinando i tecnici in tempo reale su tutto il territorio”

Merone (CO), 21 dicembre 2023. Efficienza e affidabilità sono da sempre presupposti fondamentali nel mondo del lavoro. Presupposti che, soprattutto oggi, con le tecnologie in costante aggiornamento, riguardano anche software, impianti e macchinari, i quali richiedono un monitoraggio costante.

Un aspetto, quest’ultimo, che beneficia di un supporto innovativo nel suo genere: Mobi-Ta, Business App creata dal Gruppo EDC.

«Si tratta di un software che ottimizza i processi di assistenza, offrendo innanzitutto alle aziende la possibilità di monitorare e coordinare i propri tecnici nei loro interventi sul campo», spiega l’Amministratore Enrico Bisanti, che aggiunge:

«Ogni manutenzione viene registrata, con la possibilità da parte del cliente di visualizzare il tipo di intervento effettuato e scaricare la relativa documentazione attestante».

I vantaggi di Mobi-Ta, però, non si limitano soltanto agli aggiornamenti in tempo reale, ma interessano anche gli aspetti organizzativi:

«Grazie al tracciamento GPS, ad esempio, nel caso in cui un tecnico abbia ultimato in anticipo il suo intervento presso un’azienda, la App segnala al gestionale aziendale la possibilità di un’altra manutenzione da effettuare nelle vicinanze. Il tutto al fine di migliorare la gestione dei costi e l’efficienza del servizio offerto».

Un’efficienza che interessa anche gli stessi clienti:«La creazione di un account dedicato permette all’azienda di richiedere e programmare gli interventi, oltre che ricevere notifiche sulle scadenze dei controlli obbligatori».

Monitorare il funzionamento di impianti e macchinari, conoscere in tempo reale il tipo di intervento da effettuare e il numero di tecnici necessario, ottimizzare tempi e organizzazione di ogni manutenzione, anche quelle programmate e da pianificare. Sono questi gli elementi che fanno di Mobi-Ta il supporto ideale per qualsiasi professionista e azienda, dall’amministratore di condominio che verifica la regolarità del riscaldamento centralizzato, all’azienda ospedaliera costantemente informata sul funzionamento di ogni suo macchinario.

«Il software – spiega Bisanti – è stato progettato per venire incontro a ogni tipo di esigenza. Proprio per questo una delle sue caratteristiche fondamentali è la possibilità di essere personalizzato».

Caratteristica resa possibile grazie ai professionisti e tecnici del Gruppo EDC, costantemente impegnati nello studio delle nuove tecnologie e delle necessità di imprese e professionisti.

«In questo senso la consulenza rappresenta per noi un aspetto fondamentale – aggiunge l’Amministratore – Conoscere le necessità delle aziende nei diversi settori significa proporre soluzioni ad hoc unendo innovazione e affidabilità».

Caratteri che distinguono la EDC (TOP PARTNER del Gruppo Zucchetti), da oltre venticinque anni in prima linea nella proposta di soluzioni gestionali innovative, pensate e progettate con cura sartoriale per offrire strumenti su misura in base a ogni tipo di necessità e settore.

Contatti: www.edc.it www.mobi-ta.it