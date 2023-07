Non ci sarebbe da stupirsi se il mini PC di GEEKOM diventasse il prossimo NUC per eccellenza

SHENZHEN, Cina, 17 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Intel ha lanciato la sua linea di mini PC Next Unit Computing (NUC) nel 2012, proponendosi di creare sistemi PC sufficientemente piccoli da stare nel palmo della mano ma, al tempo stesso, abbastanza potenti da essere in grado di gestire le operazioni di microinformatica quotidiane. Sebbene sul mercato siano disponibili diversi NUC tuttora annoverati tra i modelli più venduti, Intel ha deciso di abbandonare questo segmento di attività.

Per quanto deludente sia l'uscita di Intel dal mercato, si può trarre conforto dal fatto che GEEKOM, una multinazionale operante nel settore dell'elettronica di consumo, ha promesso di mantenere viva la vision di Intel per quanto concerne i dispositivi informatici compatti. Tant'è che i mini PC della serie Mini IT di GEEKOM sono da tempo considerati quali le migliori alternative in assoluto ai dispositivi Intel NUC Pro.

Il Mini IT12 di GEEKOM è praticamente identico al NUC 12 Pro Wall Street Canyon sotto molteplici aspetti. I due mini PC esibiscono la stessa forma e le stesse dimensioni. Tuttavia, a differenza del NUC 12 Pro, che è alimentato dai processori Core della serie P, GEEKOM consente ai consumatori di optare per processori della serie Core H a 45 W più potenti.

Il Mini IT12 di GEEKOM offre prestazioni altrettanto eccezionali in termini di connettività. Esso esibisce due porte USB4 da 40 Gbps, tre porte USB3.2 Gen2, una porta USB2.0, due porte HDMI 2.0, una porta Ethernet da 2,5 Gbps e un'uscita audio da 3,5 mm. Il mini PC supporta tre unità di archiviazione ed è in grado di trasmettere contenuti video su 4 schermi simultaneamente.

Pur offrendo funzionalità e prestazioni identiche, i mini PC di GEEKOM costano il 30% circa in meno rispetto a quelli di Intel. A titolo esemplificativo, il prezzo al dettaglio del Mini IT12, dotato di processore Core i5-1240P, 16 GB di RAM e una SSD da 512 GB, corrisponde a 499 USD, mentre quello del NUC 12 Pro con le stesse identiche specifiche ammonta a 639 USD.

Dato che le prestazioni del Mini IT12 potrebbero apparire esuberanti agli occhi di alcuni utenti, GEEKOM offre altre opzioni allettanti. Il Mini IT11 corrisponde essenzialmente alla versione di GEEKOM del NUC 11 Pro, mentre il MiniAir 11 è l'alternativa perfetta al NUC 11 Essential. Inoltre, è opportuno far presente ai clienti che stanno già vagliando l'acquisto di computer portatili di nuova generazione che a settembre è previsto il lancio del Mini IT13 di GEEKOM, che sarà dotato delle stesse CPU Core di tredicesima generazione di cui è dotato il NUC 13 Pro Arena Canyon.

Fondata nel 2003 a Taiwan,GEEKOM realizza prodotti informatici d'alta qualità da ben 19 anni. L'azienda impiega un team di professionisti esperti e fornisce ai clienti assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Se state considerando di acquistare un mini PC, GEEKOM è la marca che dovreste seriamente considerare.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2154281/3000X1600.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/non-ci-sarebbe-da-stupirsi-se-il-mini-pc-di-geekom-diventasse-il-prossimo-nuc-per-eccellenza-301878159.html