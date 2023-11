OverIT inclusa come Leader nel report "IDC MarketScape for Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024"

BOSTON , 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- OverIT è stata riconosciuta nella categoria dei Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024 Vendor Assessment.

L'incremento esponenziale del numero di asset, l'evoluzione da un approccio incentrato sugli asset a uno focalizzato sul cliente, nonché la scarsità di risorse qualificate sono le tre grandi trasformazioni che stanno interessando il settore.

L'IDC MarketScape osserva come "dopo quasi 25 anni di attività e oltre 150 implementazioni nel settore, OverIT è ampiamente riconosciuta per la sua esperienza e capacità nel soddisfare i bisogni delle utility in materia di FSM. Il vendor sta rafforzando il proprio impegno nel settore ed è apprezzato per l'altissima competenza del proprio team.

Il report sottolinea che "i clienti sono unanimi nel riconoscere la qualità della soluzione di OverIT, la capacità dell'azienda di creare innovazione (anche attraverso il suo programma di co-innovazione) e il valore delle relazioni nei progetti e nelle attività sia a livello istituzionale che dal punto di vista dell'assistenza".

"Il field service e il mobile workforce management sono aree dove l'innovazione gioca un ruolo basilare per settori come quello delle utility, che si trovano a dover gestire non solo la crescente complessità delle attività in campo ma anche il relativo volume, affrontando al contempo l'ormai ampiamente diffusa carenza di talenti" riporta Jean Francois Segalotto, Senior Associate Advisor di IDC Energy Insights. "I vendor in questo settore stanno sfruttando l'innovazione tecnologica per favorire processi decisionali assistiti e automatizzati, il potenziamento delle competenze dei tecnici e lo sviluppo di nuove funzionalità ancora più incentrate sulle utility e sugli asset, il tutto in ottica cloud."

"Le utility che gestiscono attività mission-critical in scenari complessi non possono prescindere da un partner digitale di fiducia per il Field Service Management", afferma Andrea Bardini, Chief Marketing Officer in OverIT. "Un profondo know-how nel settore delle utility, funzionalità FSM dedicate e implementazioni di successo testimoniate dai clienti sono i nostri principali elementi di differenziazione."

Fonte: IDC, MarketScape: Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024 Vendor Assessment, Doc# US50036223, Novembre 2023

L'IDC MarketScape è il modello di analisi dei vendor che mira a offrire una panoramica sulla competitività dei fornitori ICT in un dato mercato. Per la ricerca viene utilizzata una rigorosa metodologia di analisi che, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi, fornisce un'immagine grafica della posizione di ciascun vendor in un mercato specifico di riferimento. L'IDC MarketScape offre un framework chiaro in cui è possibile confrontare in modo efficace le offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie, come anche i fattori di successo attuali e futuri nel mercato dei vendor nel settore IT e delle telecomunicazioni. Inoltre, il modello fornisce agli acquirenti una valutazione a 360° dei punti di forza e di debolezza degli attuali e potenziali fornitori.

Sostenuta da Bain Capital e NB Renaissance, OverIT è una multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel Field Service Management a livello internazionale e intersettoriale. Grazie all'ampio ventaglio di prodotti offerti e al comprovato know-how in ambito industry, l'azienda è riconosciuta dalle più prestigiose società internazionali di consulenza come fornitore leader in ambito FSM e Augmented Reality. OverIT conta un portafoglio di oltre 300 clienti dislocati in più di 30 paesi.

