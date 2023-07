Per il cloud gaming e l'hosting video, Supermicro offre MicroCloud, un sistema a 8 nodi 3U ad alta densità che utilizza processori AMD Ryzen serie Zen 4 7000

Il nuovo sistema multi-nodo, unico nel suo genere, offre prestazioni su scala ottimizzata per l'eCommerce, lo sviluppo software, il cloud gaming, la creazione di contenuti e le istanze di server privato.

SAN JOSE, California, 20 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ SMCI), fornitore di soluzioni IT totali per cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, presenta un nuovo server che offre ai proprietari di IT e data center una soluzione scalabile e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di e-commerce, cloud gaming, sviluppo di codice, creazione di contenuti e server privati virtuali. I nuovi sistemi sono progettati per utilizzare i processori AMD Ryzen™ serie 7000 ottimizzati per l'utilizzo in ambito server, basati sulla più recente architettura core "Zen 4", con una velocità massima di boost fino a 5,7 GHzI, tra cui il supporto PCIe 5.0, DDR5-5200 MHz e fino a 16 core (32 thread) per CPU. Il nuovo Supermicro MicroCloud è progettato per utilizzare la più recente tecnologia di sistema per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui web hosting, cloud gaming e applicazioni desktop virtuali.

"Stiamo ampliando le nostre linee di prodotti server ottimizzati per le applicazioni per includere i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000", ha dichiarato Michael McNerney, VP di Marketing and Security, Supermicro. "Questi nuovi server di Supermicro offriranno agli amministratori IT un'opzione compatta e ad alte prestazioni per offrire più servizi con latenze più basse ai loro clienti interni o esterni. Lavorando a stretto contatto con AMD per ottimizzare il firmware della serie Ryzen 7000 per l'utilizzo nei server, possiamo portare sul mercato più rapidamente una gamma di soluzioni con nuove tecnologie con PCIe 5.0, memoria DDR5 e velocità di clock molto elevate, il che consente alle organizzazioni di ridurre i costi e offrire soluzioni avanzate ai loro clienti".

La nuova offerta blade di Supermicro MicroCloud, il server AS -3015MR-H8TNR, contiene un singolo processore ottimizzato AMD Ryzen serie 7000, fino a 128 GB di memoria DDR5 e un TDP fino a 170 W. L'alloggiamento Supermicro MicroCloud 3U contiene otto lame, ciascuna delle quali contiene fino a due unità NVMe U.2, SAS o SATA3 accessibili frontalmente. Supermicro MicroCloud condivide il raffreddamento e gli alimentatori ridondanti tra le otto lame per un funzionamento più efficiente e ininterrotto. I reparti IT possono configurare rapidamente un hosting dedicato, un ambiente multi-instanza per carichi di lavoro quali web hosting, cloud gaming e desktop remoti e virtuali grazie alla facile accessibilità dei nodi fisici e dell'I/O posteriore con un'interfaccia di gestione remota flessibile, che include una porta IPMI dedicata per gli otto nodi.

"AMD opera a stretto contatto con Supermicro per portare sul mercato prodotti innovativi che consentono ai clienti di ridurre i costi e aumentare le prestazioni per un'ampia gamma di carichi di lavoro. Supermicro MicroCloud offre ai clienti una soluzione compatta e a bassa latenza in grado di soddisfare le esigenze di molti operatori di data center che cercano una trasformazione digitale di successo", ha dichiarato John Morris, Corporate Vice President, Enterprise and HPC Business Group. I processori AMD Ryzen serie 7000 stabiliscono un nuovo standard di prestazioni in un fattore di forma compatto per gli ambienti di hosting dedicati e cloud".

La potenza massima per i processori AMD Ryzen è la frequenza massima ottenibile da un singolo core sul processore che esegue un pesante carico di lavoro a singolo filettato. La potenza massima varia in base a diversi fattori, tra cui, ma non solo: pasta termica, raffreddamento del sistema, design della scheda madre e BIOS, driver del chipset AMD più recente e aggiornamenti del sistema operativo. GD-150.

