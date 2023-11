Phinergy ha impedito il crollo delle reti cellulari il 7 ottobre

Quel tragico sabato mattina, quando la fornitura di rete elettrica nel versante israeliano della regione frontaliera di Gaza è venuta meno, il sistema di energia di backup di Phinergy installato nei siti di telecomunicazione locali è entrato in azione, fornendo alimentazione alle comunicazioni cellulari per decine di ore.

Il fondatore Aviv Tzidon: Il nostro sistema ha consentito a tutti gli utenti del nostro fornitore di servizi cellulari di continuare ad avere comunicazioni costanti, anche in circostanze estremamente critiche".

TEL AVIV, Israele, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'attacco terroristico nel sud di Israele il 7 ottobre ha causato gravi disturbi alle comunicazioni cellulari nella regione di confine con Gaza, poiché la rete elettrica è crollata in molti luoghi in cui gli scontri sono scoppiati. La maggior parte dei siti di comunicazione cellulare dell'area ha subito un'interruzione temporanea della rete elettrica, in quanto i sistemi di backup sono stati progettati per fornire solo poche ore di servizio, privando così gli utenti di telefonia mobile nella regione della capacità di comunicare nelle ore critiche dell'inizio del conflitto.

Tuttavia, i siti cellulari in cui sono stati installati i sistemi Phinergy (TASE: PNRG) hanno potuto garantire per decine di ore la necessaria connettività. Durante i primi giorni degli scontri, i sistemi di energia verde di Phinergy, basati sull'innovativa tecnologia alluminio-aria, hanno prestato un enorme contributo alle operazioni di mantenimento delle comunicazioni nella regione di frontiera israeliana di Gaza.

Come ha dichiarato il presidente e fondatore di Phinergy, Aviv Tzidon: "I nostri sistemi hanno già dimostrato la loro efficacia e resilienza nella vita quotidiana, supportando con successo le infrastrutture cellulari secondo le necessità contingenti. Inoltre, i sistemi hanno anche dimostrato di riuscire a fornire decine di ore di connettività continua in situazioni di emergenza, consentendo agli utenti del servizio cellulare di rimanere in contatto continuo con le loro famiglie e con le forze di soccorso, anche nelle circostanze più ardue".

Fondata nel 2009 da Tzidon, imprenditore seriale, e gestita dal CEO David Mayer, Phinergy ha sviluppato una tecnologia per la produzione di batterie metallo-aria che rilasciano energia elettrica da alluminio e zinco. I sistemi alluminio-aria dell'azienda sono stati progettati per fornire energia di riserva per infrastrutture critiche, come siti di telecomunicazioni, ospedali, data center, ecc. come alternativa alle reti elettriche. Phinergy fornisce anche soluzioni di produzione di energia elettrica per veicoli elettrici.

Stretta collaborazione coi clienti

Il cliente, uno dei principali operatori di rete cellulare israeliani, ha installato i sistemi di backup di Phinergy in diverse centinaia di siti, che rappresentano più del 10% della rete. Quando è scoppiata la guerra, i sistemi di backup di Phinergy erano in funzione in alcuni dei siti di questo cliente vicino alla Striscia di Gaza, dove la maggior parte delle comunicazioni cellulari ha subito gravi danni, a causa della mancata fornitura continua di elettricità. Tzidon afferma che questa situazione ha messo a dura prova l'efficienza e la flessibilità del sistema sviluppato dall'azienda, seppure in circostanze tragiche.

Una gestione intelligente da remoto

Un altro fattore che ha consentito a Phinergy un funzionamento così efficace in questa situazione critica, è stata la capacità di controllare da remoto il consumo di elettricità nei siti di comunicazione. Dal giorno in cui è scoppiata la guerra, la gestione remota e intelligente dei sistemi Phinergy ha consentito di regolare la velocità del flusso di energia elettrica, in modo che durasse molto più a lungo.

"In pratica, il nostro sistema è in grado di accumulare una grande quantità di energia nel sito (cellulare) stesso, grazie ai componenti in alluminio", spiega Tzidon. "Col passaggio del sistema alla modalità di risparmio, siamo riusciti a ridurre con successo il carico e a estendere la fornitura di energia elettrica di diverse decine di ore durante l'attacco. Tale capacità di gestione remota è un aspetto di cui tutti i dipendenti di Phinergy sono molto fieri di possedere".

