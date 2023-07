Più traffico e autorevolezza agli occhi di clienti e di Google con la Digital PR di Fattoretto Agency

Milano, 10 Luglio 2023 - Fattoretto Agency, l’agenzia digitale guidata da Massimo Fattoretto, mette al centro dell’attenzione i servizi di Digital PR, consolidando ulteriormente la propria reputazione come fornitore di riferimento di soluzioni SEO per l'e-commerce. Grazie a un percorso di esperienza lungo oltre due decenni, l'agenzia è impegnata ogni giorno per lo sviluppo della visibilità dei clienti nel mondo digitale, applicando una metodologia unica con gli obiettivi specifici per favorire la crescita del fatturato e degli utili.

L'approccio, plasmato dalla vasta esperienza dell'agenzia e orientato verso il settore e-commerce, funge da catalizzatore per ottenere risultati concreti. Nel campo della SEO, la selezione della giusta agenzia comporta un'analisi accurata dei molti attori presenti sul mercato. È importante valorizzare la competenza comprovata dai casi di successo ottenuti con il proprio lavoro. Fattoretto Agency esprime la propria eccellenza in questo senso, avendo sviluppato un'expertise in ambito SEO arricchita da oltre 20 anni di attività.

Il team si occupa quotidianamente di potenziare le performance dei clienti, gestendo diverse tipologie di negozi digitali, incluse attività SEO per Shopify, come evidenziato dai premi vinti dai clienti, tra cui "Le Stelle dell’e-commerce" e "I migliori e-commerce d’Italia ITQF".

Le strategie SEO si fondono con le attività di Digital PR, che coinvolgono le principali testate giornalistiche nazionali, e le operazioni di Analytics. Questi diversi elementi costituiscono un unico mosaico, progettato su misura in base alle caratteristiche uniche del cliente e gestito esclusivamente da risorse interne.

L'offerta di Digital PR di Fattoretto Agency (agenzia link building) contribuisce a incrementare la consapevolezza del marchio, superare i concorrenti e proteggere il brand. Le campagne di Digital PR mirano a potenziare il valore del brand agli occhi di Google e dei potenziali clienti.

Il servizio è dedicato alle aziende che aspirano a potenziare la propria presenza digitale grazie a campagne di rafforzamento e di conoscenza all'interno delle testate italiane più prestigiose. L'approccio collaborativo di Fattoretto Agency permette di definire gli obiettivi, anche nell’ambito della SEO internazionale, scegliere le migliori testate, sviluppare la strategia di comunicazione, analizzare i competitor e infine riepilogare i risultati raggiunti.

