Plintron vince il premio per la più innovativa tecnologia cloud per le comunicazioni digitali - Europa - 2023

LONDRA, 31 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Plintron è stata premiata come la più innovativa tecnologia cloud per le comunicazioni digitali - Europa -2023 ai Global Brand Awards annunciati dalla rivista Global Brands.

La rivista Global Brands, con sede a Londra,una delle più importanti pubblicazioni sui marchi, assegna una serie di premi alle aziende che si sono distinte tra i leader del settore, dimostrando un servizio eccezionale e una visione unica. Questa è l'undicesima edizione degli Awards.

I Technology Awards sono stati istituiti per onorare l'eccellenza nelle prestazioni in tutti i settori. Per valutare i candidati è stato costituito un gruppo di ricerca esterno. Plintron è stata selezionata tra un gruppo molto competitivo di partecipanti, che hanno tutti dimostrato di fornire servizi unici nei settori tecnologici in evoluzione. Plintron ha ricevuto questa onorificenza per il suo eccezionale impegno nell'innovazione, nella qualità, nelle attività di branding, nel servizio e nelle prestazioni al cliente.

Subhashree Radhakrishnan, vicepresidente e cofondatore di Plintron, ha dichiarato: "L'assegnazione del premio come marchio di tecnologia cloud per le comunicazioni digitali più innovativo d'Europa è un riconoscimento dell'attenzione di Plintron per l'innovazione, la qualità, il servizio clienti e i processi digitali."

Plintron è stata premiata con il premio per la più innovativa tecnologia cloud per le comunicazioni digitali - Europa -2023 per la sua implementazione IMS e VoLTE in Italia. Il progetto è stato completato senza problemi, senza alcun tempo di inattività per gli abbonati, ed è la prima soluzione VoLTE Multi-Host in Public-cloud che supporta gli MVNO sulla piattaforma Plintron in Italia, i quali hanno accesso a una qualità migliore e possono effettuare chiamate vocali mentre navigano contemporaneamente sui dati. Questo progetto viene ora esteso in tutta l'Europa.

Plintron fornisce soluzioni MVNE in Italia e servizi MVNA in Austria e Polonia.

Informazioni su Plintron

Plintron è un'azienda di tecnologie di comunicazione digitale che consente ai marchi di acquisire e fidelizzare i clienti. È il più grande MVNA/MVNE end-to-end multinazionale al mondo, con una base di clienti in 6 continenti. Con servizi di rete mobile in oltre 31 paesi di 6 continenti, supportati da oltre 1000 professionisti delle telecomunicazioni, Plintron ha lanciato oltre 143 MVNO/OMV e oltre 165 milioni di abbonati alla telefonia mobile. Plintron ha vinto numerosi premi globali del settore, tra cui il premio MVNA/E dell'anno per 2 anni consecutivi all'MVNO World Congress.

