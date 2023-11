Plus Innovation, Bari: “Inn-Safe, Inn-Presa, le suite tecnologiche dell’Hub IOT 4.0 per la trasformazione digitale delle PMI”

Soluzioni e strumenti per ottimizzare work flow e cybersecurity, riducendo errori e costi, aumentando qualità, efficienza e valore aziendale

Bari, 17 novembre 2023. Digitalizzazione, smart factory, cybersecurity, Industria 4.0: l’evoluzione tecnologica sta avanzando ad una velocità senza eguali, coinvolgendo e trasformando la gestione e la produzione delle imprese su scala globale.

“Il futuro tecnologico delle PMI è delineato da un cambio di paradigma sostanziale che è, a tutti gli effetti, l’evoluzione dell’intero sistema produttivo, la strada maestra che consente di aumentare l’efficienza operativa ed il valore di produzione grazie all’interconnessione di tutte le risorse d’impresa”, afferma Francesco Chirico, Responsabile area tecnica ed innovazione di Plus Innovation. “Gli elementi distintivi del nostro Hub IOT 4.0 sono le suite tecnologiche all'avanguardia Inn-Safe e Inn-Presa, con la nuova piattaforma IOT CONNECT 4.0, soluzioni sviluppate per garantire sicurezza informatica ed ottimizzare i processi aziendali indoor e outdoor. Inn-Safe rappresenta un paradigma di azioni e soluzioni software e hardware per il raggiungimento di obiettivi di cybersecurity; Inn-Presa è una suite per la connettività avanzata che consente la comunicazione tra i diversi comparti aziendali: tecnico, logistico e produttivo, permettendo lo scambio di informazionisiatrasistemigestionaliinternicheesterni, come i fornitori, migliorando la supply chain e l'utilizzodellerisorse”.

Plus Innovation di Bari è una realtà che nasce con l’obiettivo di affiancare le aziende nel percorso di transizione digitale, tanto complesso quanto necessario per poter restare competitive in un mercato sempre più fluido e dinamico. L’azienda opera nel settore della ricerca e dello sviluppo di servizi e tecnologie 4.0 customizzabili e scalabili, offrendo prodotti materiali ed immateriali interconnessi ed integrabili. Oltre una prima valutazione del profilo tecnologico, effettua l'analisi culturale ed organizzativa delle aziende, passaggi essenziali per identificare gli obiettivi e disegnare nuove strategie percorribili improntate all'innovazione dei processi, all'integrazione di strumenti e soluzioni agili, oltreché alla formazione on the job delle risorse umane.

"In Italia sono ancora molte le barriere che rallentano la transizione, la maturità digitale delle PMI non può limitarsi all'acquisizione di tecnologie IOT di ultima generazione, occorre innanzitutto la giusta consapevolezza per affinare una vision aziendale che viaggi di pari passo con i cambiamenti in atto”, sottolinea Chirico. “L'innovazione è sempre una sfida, in ogni contesto, ma promuovere l'innovazione nel sud Italia è una doppia sfida: questa è la nostra mission. Nelle piccole e medie imprese è evidente la carenza di asset intangibili, quali mindset e competenze specifiche. Occorre implementare una visione grandangolare, che contempli sia strumenti 4.0 che capitale umano specializzato nel loro utilizzo. Le nostre soluzioni rappresentano una leva strategica per la crescita delle PMI del meridione, permettendo di ridurre il preoccupante gap digitale che evidenzia la frattura tra nord e sud del Bel Paese. Per questo abbiamo evoluto tecnologie dell'ecosistema open-source, caratterizzandole e predisponendole per le diverse esigenze aziendali, soluzioni libere e compatibili per ogni budget che garantiscano la stessa copertura ed efficacia dei prodotti commerciali.

Questo si traduce in un sostanziale beneficio economico per i nostri clienti che, in questo modo, non devono sostenere gli ingenti costi relativi alle licenze. I vantaggi delle suite Inn-Safe e Inn-Presa e della piattaforma IOT CONNECT 4.0, sono molteplici: ottimizzazione del work flow e della produttività attraverso la mappatura dei processi e l'analisi dei dati in tempo reale, individuazione dei 'colli di bottiglia' e anticipazione dei potenziali guasti, pianificazione proattiva della manutenzione, riduzione dei fermi macchina, di errori e costi, sicurezza digitale”.

“Anche in piena Digital Age sono sempre le persone che fanno la differenza - conclude Chirico - il team Plus Innovation si caratterizza per creatività, entusiasmo e problem solving, grazie al nostro know-how trasversale progettiamo insieme ai nostri clienti percorsi su misura, giocando un ruolo strategico nello sviluppo di aziende ‘made in Sud’, smart, agili e flessibili, che sappiano cavalcare l'onda del cambiamento cogliendone le infinite opportunità".

