Quadrant Knowledge Solutions nomina Kaspersky Leader per il Digital Threat Intelligence Management

Milano, 7 novembre 2023. Kaspersky è stata classificata tra i leader tecnologici 2023 in SPARK Matrix™: Digital Threat Intelligence Management di Quadrant Knowledge Solutions per l’eccellenza tecnologica e l’impatto sui clienti. Il premio è un riconoscimento dell’efficienza e del valore dei prodotti di cybersecurity Kaspersky.

Secondo la società di ricerca e consulenza tecnologica Gartner, la spesa per prodotti e servizi di cybersicurezza da parte delle aziende di tutto il mondo continua a crescere e supererà 188,3 miliardi di dollari entro la fine del 2023. Tale crescita è dovuta alla continua evoluzione del panorama delle minacce informatiche. Poiché i cyber criminali utilizzano una varietà di nuovi exploit e strategie di attacco potenziate dall’intelligenza artificiale, sta diventando ancora più difficile scegliere una soluzione di cybersecurity affidabile che aiuti a rilevare e rispondere alle minacce in modo tempestivo.

SPARK Matrix™ di Quadrant Knowledge Solutions fornisce un’analisi dettagliata delle dinamiche del mercato globale della Digital Threat Intelligence, delle principali tendenze, del panorama dei fornitori e del posizionamento della concorrenza. Inoltre, aiuta le aziende a ottenere informazioni strategiche sui fornitori rilevanti, valutandone le competenze, la competitività e il posizionamento di mercato.

Kaspersky Threat Intelligence ha ricevuto ottime valutazioni per quanto riguarda l’eccellenza tecnologica e l’impatto sui clienti. I ricercatori di Quadrant Knowledge Solutions affermano che l’azienda fornisce “un’intelligenza azionabile e affidabile con analisi e avvisi contestualizzati per garantire che i team di sicurezza si muovano rapidamente per prevenire, rilevare, rispondere e mitigare le minacce esterne in modo tempestivo”.

Il portfolio Kaspersky Threat Intelligence offre una visione completa della postura di sicurezza dell’organizzazione e comprende CyberTrace, Threat Data Feeds, Threat Lookup, Digital Footprint Intelligence, Threat Analysis, Threat Intelligence Reporting e servizi di consulenza sulle minacce on-demand.

“Siamo lieti che la nostra Threat Intelligence sia stata riconosciuta da Quadrant Knowledge Solutions per la sua eccellenza tecnologica. Partecipiamo regolarmente a valutazioni complete come questa per verificare in modo indipendente che sviluppiamo tecnologie e soluzioni efficienti e che siamo in grado di fornire ai nostri clienti le informazioni più recenti sulle minacce informatiche e di contribuire alla protezione affidabile di tutti gli asset aziendali”, ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

“La soluzione completa di Threat Intelligence di Kaspersky offre alle organizzazioni una visione olistica del panorama delle minacce, aiutandole a identificare, comprendere e mitigare le vulnerabilità informatiche. Combina informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui la rete globale di sensori, i laboratori di ricerca sulle minacce e i partner di intelligence di Kaspersky. Kaspersky Threat Intelligence offre una serie di funzionalità che aiutano le organizzazioni a proteggersi dalle violazioni, tra cui l’identificazione e l’analisi delle minacce, la valutazione e la prioritizzazione dei rischi e le risposta agli incidenti. Kaspersky ha ricevuto ottime valutazioni per quanto riguarda l'eccellenza tecnologica e l'impatto sui clienti ed è stata posizionata come leader in SPARK Matrix: Digital Threat Intelligence Management, Q2 2023”, ha affermato Riya Tomar, Analyst at Quadrant Knowledge Solutions.

I risultati completi di SPARK Matrix™: Digital Threat Intelligence Management sono disponibili a questo link. Per ulteriori informazioni su Kaspersky Threat Intelligence, visitare il sito Web.

Informazioni su Quadrant Knowledges Solutions

Quadrant Knowledge Solutions è una società di consulenza globale che si occupa di aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di trasformazione aziendale con servizi di consulenza strategica per il business e la crescita. Per Quadrant Knowledge Solutions, lo scopo è quello di diventare parte integrante dell'attività dei nostri clienti come partner di conoscenza strategica. Le nostre ricerche e consulenze sono progettate per fornire informazioni complete e approfondimenti strategici per aiutare i clienti a formulare strategie di crescita per sopravvivere e prosperare in ambienti aziendali in continua evoluzione. Per ulteriori ricerche disponibili, visitate il sito https://quadrant-solutions.com/market-research/

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

