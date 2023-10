Riduzione del consumo energetico e aumento della produzione grazie al machine learning completamente integrato, all'intelligenza artificiale e alla piattaforma IIoT

Il produttore croato di cemento NEXE pone le basi per un percorso digitale a livello aziendale, a partire da significativi guadagni nei processi ad alta intensità energetica.

BRUXELLES, 9 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che NEXE d.d.attraverso la digitalizzazione sta introducendo dei cambiamenti nei propri processi di produzione che offriranno valore aggiunto lungo il percorso che l'azienda sta seguendo per ridurre ulteriormente la propria impronta di carbonio.

Oltre all'uso di materie prime e carburanti alternativi, l'azienda sta raggiungendo questi obiettivi sfruttando la soluzione di controllo predittivo basato sul modello (MPC) FactoryTalk® Analytics ™ Pavilion8® in combinazione con cruscotti di gestione delle prestazioni basati sulla piattaforma ThingWorx IIoT, parte di FactoryTalk ® InnovationSuite, powered by PTC.

Il Gruppo NEXE è molto noto nel settore dei materiali da costruzione in Croazia e nella regione, ed è specializzato in cemento, calcestruzzo, aggregati, elementi in calcestruzzo, tegole e mattoni.

L'architettura da implementare in NEXE d.d. è stata formulata dai team di data science di Rockwell Automation e di Kalypso, una società di Rockwell Automation. La soluzione MPC Pavilion8 offre un livello di intelligence che si colloca sopra i sistemi di automazione e valuta costantemente i dati operativi attuali e previsti. Quindi, confronta questi dati con i risultati desiderati e determina nuovi obiettivi di controllo per ridurre la variabilità del processo, migliorare le prestazioni e aumentare l'efficienza, il tutto in modo autonomo e in tempo reale.

I dati per il software MPC provengono da diverse fonti, tra cui la soluzione ThingWorx, una piattaforma tecnologica completa ed end-to-end progettata per l'Industrial Internet of Things (IIoT) che fornisce strumenti e tecnologie per sviluppare e implementare rapidamente potenti applicazioni ed esperienze di realtà aumentata (AR).

Danijel Koren, plant manager di NEXE d.d, ha dichiarato: "Questo rappresenta un passo avanti in questo importante percorso per l'intero Gruppo. Stiamo cercando di collegare tutti i sistemi e di mettere i dati operativi nelle mani di persone in grado di fare la differenza. I primi risultati indicano un reale successo in termini di risparmio ed efficienza; in effetti, prevediamo un periodo di ammortamento inferiore a un anno".

Pierre Teszner, regional vice presidentper l'Europa centrale e orientale di Rockwell Automation, ha aggiunto: "L'inizio di qualsiasi viaggio digitale è emozionante e siamo lieti di aiutare NEXE a realizzare il suo potenziale. Questo modello, che comprende un'ampia acquisizione di dati, analisi e interventi in tempo reale, con conseguenti risparmi tangibili, si è dimostrato efficace in altre applicazioni in tutto il mondo, e non vediamo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare NEXE".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2238397/NEXE_FrontView_night.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

