Rockwell Automation apre nuove possibilità nel mondo dell'HMI con il nuovo portafoglio FactoryTalk Optix.

La nuova gamma combina software e hardware basati su cloud che offrono scelta, innovazione e agilità

BRUXELLES, 19 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio del portfolio FactoryTalk® Optix™ per consentire alle organizzazioni industriali di realizzare soluzioni versatili di interfaccia operatore (HMI) in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti e di adattarsi all'evoluzione di bisogni e tecnologie.

Le aziende industriali possono ora trarre vantaggio da componenti progettati per lo sviluppo e la programmazione di applicazioni industriali intuitive e facili da usare. L'offerta FactoryTalk Optix fornisce un'architettura aperta e opzioni di progettazione, implementazione, connettività ed estensibilità che consentono agli utenti di creare applicazioni innovative.

"Il portafoglio FactoryTalk Optix è un elemento rivoluzionario", ha dichiarato Guy Lopes, vicepresidente delle operazioni di Wulftec International. "Si tratta di una soluzione aperta che offre flessibilità con un approccio pronto per il futuro e ci consente di progettare più rapidamente apparecchiature più innovative attraverso la collaborazione multi-utente, la progettazione e i test basati su web e il controllo versione integrato. L'offerta FactoryTalk Optix è un grande vantaggio per noi e siamo entusiasti di averlo come standard sulle nostre macchine".

Il portafoglio FactoryTalk Optix include la piattaforma HMI di Rockwell Automation e il software di accesso remoto, oltre a Moduli di calcolo integrato Edge e a un'ampia gamma di opzioni di implementazione. Il software FactoryTalk Optix offre flessibilità ed efficienza illimitate grazie alla progettazione orientata agli oggetti, flussi di lavoro basati su procedure guidate e librerie precostruite.

"Rockwell Automation continua a introdurre soluzioni basate su cloud che aumenteranno notevolmente la produttività fornendo ai clienti nuove funzionalità che superano i limiti, migliorano la collaborazione multi-utente e supportano l'evoluzione dei flussi di lavoro ", ha dichiarato Brian Shepherd, senior vicepresident Software & Control di Rockwell Automation." In un mondo che sta cambiando più rapidamente che mai, la migliore tecnologia è progettata per l'agilità e il portafoglio FactoryTalk Optix offre agli utenti scelte e flessibilità per tutto il ciclo di vita delle soluzioni HMI".

Il portafoglio FactoryTalk Optix consente agli utenti di scegliere il proprio mix tecnologico. Per la prima volta, i clienti di Rockwell Automation possono utilizzare il software di visualizzazione per progettare applicazioni HMI in grado di lavorare in modo nativo sia coi controller Rockwell Automation che con quelli di terze parti ed eseguirlo sugli hardware di loro scelta. Gli utenti possono connettersi a una varietà di software, dispositivi o sistemi di terze parti utilizzando software progettati per l'interoperabilità e il supporto completo OPC UA. Inoltre, gli utenti pagano solo per le funzionalità di cui hanno bisogno, riducendo i costi non necessari per le funzionalità inutilizzate.

"L'infrastruttura cloud e le offerte software-as-a-service stanno sbloccando un enorme valore in quasi ogni ang del mondo aziendale, e la produzione non è diversa", ha dichiarato Craig Resnick, vicepresidente dell'ARC Advisory Group. "Il portafoglio FactoryTalk Optix di Rockwell Automation fornisce questo valore contribuendo a sbloccare nuove possibilità nel mondo dell'HMI attraverso il cloud e on-premise. Il portfolio è progettato per aiutare gli utenti ad aumentare la scalabilità e i design innovativi attraverso l'accesso semplificato a siti fisicamente distanti, offrendo al contempo scelte di implementazione più flessibili, tra cui terminali grafici dedicati e PC industriali per supportare un'ampia gamma di applicazioni".

Il portfolio FactoryTalk Optix comprende cinque soluzioni principali:

Software FactoryTalk® Optix™Il software FactoryTalk Optix è una piattaforma di visualizzazione HMI a cui gli utenti possono accedere dal proprio browser o scaricare sul proprio computer. Offre flessibilità, scalabilità e interoperabilità e consente agli utenti di progettare e implementare un HMI che soddisfi le loro esigenze. Questa nuova piattaforma include funzionalità come la collaborazione multi-utente, la progettazione e i test web-based e il controllo versione integrato.

OptixPanel™I terminali grafici OptixPanel sono applicazioni HMI sigillate che vengono forniti con licenze software FactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access precaricate. Ciò significa che il dispositivo è una soluzione all-in-one pronta a funzionare alla prima accensione. Il sistema operativo chiuso preinstallato riduce i rischi di implementazione e manutenzione.

Soluzioni FactoryTalk® Remote Access™Le soluzioni FactoryTalk Remote Access offrono una connettività remota sicura che consente agli utenti di visualizzare, assistere, gestire e risolvere i problemi da qualsiasi parte del mondo. Questo permette ai team di rispondere più velocemente alle esigenze e di risolvere rapidamente i problemi di produzione. FactoryTalk Remote Access mette rapidamente gli esperti del settore a contatto coi problemi critici, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica, aumentando la reattività e riducendo i costi associati agli spostamenti e ai tempi di fermo degli impianti.

PC industriale ASEM™ 6300I PC industriali ASEM 6300 sono disponibili come box e pannello e consentono una maggiore personalizzazione. Col software FactoryTalk Optix, è possibile implementare senza problemi le soluzioni HMI sul dispositivo ASEM 6300 che meglio si adatta alle esigenze del cliente.

Modulo di calcolo integrato EdgeIl Modulo di calcolo integrato Edge offre agli utenti una soluzione pacchettizzata per l'elaborazione dei dati visivi a livello locale e remoto, mantenendo la capacità di crescere e scalare il sistema in base alle esigenze.

Il software FactoryTalk Optix V1.2 è ora disponibile con oltre 50 nuove funzionalità ed è disponibile in inglese, italiano, francese, spagnolo e cinese. Clicchi qui per saperne di più sul portfolio FactoryTalk Optix di Rockwell Automation. L'intero portafoglio sarà esposto anche all' Automation Fair che si terrà dal 6 al 9 novembre a Boston.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone col potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e con circa 28.000 problem solver, Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visiti il sito www.rockwellautomation.com.

