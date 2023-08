Rockwell Automation con il lancio di box PC configurabili al momento dell'ordine, offre maggior flessibilità e sicurezza

BRUXELLES, 31 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la principale azienda mondiale di soluzioni per l'automazione industriale e la trasformazione digitale, annuncia il lancio dei nuovi box PC ASEM™ 6300B configurabili al momento dell'ordine (configure-to-order) che, grazie a funzionalità aggiuntive, consentono agli utenti di personalizzare il proprio sistema in base ai requisiti di specifiche applicazioni industriali.

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere le nuove funzionalità da includere nella loro configurazione per soddisfare al meglio i loro requisiti specifici. Tra queste opzioni un BIOS abilitato alla tecnologia TMP (Trusted Platform Module), nonché la connettività a lungo raggio.

Queste unità sono disponibili anche con schede di espansione della configurazione di sistema (compreso il supporto per RAID), porte di comunicazione e opzioni di archiviazione, tra cui CFAST. Questi PC configure-to-order offrono ora un maggior numero di opzioni di processore grazie l'ampliamento dei processori della linea Intel Atom disponibili tramite l'aggiunta dell'x5 e di altri due modelli della serie Atom (la linea di box PC a doppio schermo e un'ulteriore opzione per la linea a schermo singolo).

L'integrazione del software ThinManager® accresce la cibersecurity di questi box PC ASEM 6300B. La presenza di più PC con applicazioni archiviate localmente ubicati in diverse aree di uno stabilimento può, di fatto, aumentare la superficie di attacco e i rischi per la sicurezza. Il software ThinManager consente di eseguire e gestire le applicazioni da una postazione centrale e sicura.

Le unità PC ASEM 6300B con montaggio a libro sono compatte, leggere e potenti, il che le rende ideali per l'uso in applicazioni per interfacce uomo-macchina (HMI), gateway per l'Internet delle cose industriale (Industrial Internet of Things, IIoT) e data logging.

Queste unità sono disponibili in una versione senza ventolache rappresenta la soluzione ottimale per applicazioni che richiedono una manutenzione ridotta. Sono anche previste unità dotate di ventola per applicazioni industriali che potrebbero richiedere un sistema di raffreddamento aggiuntivo.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni per l'automazione industriale e la trasformazione digitale. Mettiamo in contatto l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver dedicati ai nostri clienti di oltre 100 Paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita all'Azienda connessa nell'industria visitate il nostro sito web all'indirizzo www.rockwellautomation.com.

