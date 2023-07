Rockwell Automation offre visualizzazione e massima connettività nelle linee di produzione con terminali grafici altamente personalizzabili

I terminali grafici OptixPanel™ sono disponibili in versione standard e compatta e offrono opzioni di progettazione adatte a qualsiasi applicazione e compatibilità col software FactoryTalk® Optix™.

BRUXELLES, 21 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio di una nuova linea di terminali grafici in grado di aiutare i costruttori a differenziare le loro macchine e soddisfare un'ampia gamma di esigenze applicative. L' OptixPanel di Allen-Bradley® è anche compatibile col software FactoryTalk Optix, fornendo visualizzazione e connettività massima.

I nuovi terminali grafici OptixPanel prevedono diverse opzioni di progettazione che offrono ai costruttori di macchine una notevole libertà di personalizzazione in base a fattori quali costo, prestazioni e look and feel. Le principali opzioni includono:

"I terminali grafici OptixPanel rappresentano una soluzione ideale per i costruttori di macchine. Offrono un'esperienza d'uso simile a quella di un PC in un dispositivo HMI sigillato e, non avendo accesso al sistema operativo, non richiedono software antivirus", ha dichiarato Filippo Tosoni, product manager di Rockwell Automation. "Questi terminali grafici possono essere adattati a un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, quando li si combina al software FactoryTalk Optix, si aggiunge la flessibilità di sviluppare applicazioni in modo indipendente, con un editor desktop locale o in modo collaborativo attraverso un browser web , su FactoryTalk® Optix Studio™ basato su cloud".

I terminali grafici OptixPanel sono disponibili con schermi da 4 a 21,5 pollici, in rapporto 4:3 o widescreen. Le opzioni della cornice includono acciaio inossidabile, alluminio semplice, alluminio True Flat e alluminio e vetro P-CAP. Inoltre, la tecnologia capacitiva multitouch dello schermo supporta gesti, come lo swipe e il pinch, per un'esperienza utente più intuitiva.

L'utilizzo del software FactoryTalk Optix con i terminali grafici OptixPanel consente di accedere ai dati di processo in modalità cloud sfruttando standard di comunicazione come OPC UA e MQTT. I driver integrati supportano le connessioni a tutti i tipi di controllori. I flussi di lavoro SaaS-enabled consentiranno ai team di collaborare in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, col monitoraggio delle modifiche e il versioning che terranno automaticamente traccia di chi ha cambiato cosa e quando.

I terminali grafici OptixPanel sfruttano l'esperienza e la tecnologia di ASEM™, uno dei principali fornitori di tecnologie di automazione digitale acquisito da Rockwell Automation nel 2020.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone col potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver dedicati ai nostri clienti in oltre 100 Paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise® in tutte le attività industriali, visita il sito web www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148141/Stainless_Steel_Right.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

