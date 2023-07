Schneider Electric: con EcoStruxure™ Fire Expert la rivelazione incendi va in cloud

Collegando le centrali anticendio al portale cloud EcoStruxure Fire Expert funzionalità e operatività per una maggiore protezione; possibile l’interconnessione con i sistemi di distribuzione elettrica, building e industrial automation per una visione completa sulla sicurezza di edifici e persone.

Stezzano (BG) 21 luglio 2023 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha completamente digitalizzato la sua gamma di soluzioni per la rivelazione degli incendi EN54 e la sicurezza delle persone, con una nuova centrale FDP, espandibile da 2 a 8 loop, che è completamente digitale e nativamente collegata al portale cloud EcoStruxure Fire Expert

Grazie al portale cloud, i sistemi antincendio vengono costantemente monitorati e le funzionalità operativa e di manutenzione vengono ampliate con molti servizi. Il risultato di tutto ciò è una maggior protezione delle persone, beni ed asset per ogni applicazione.

Tra tutte le licenze cloud disponibili, una di particolare utilità è la licenza Maintenance che permette di verificare il livello di contaminazione dei sensori.

Attraverso il portale si monitora il livello di “vita utile attesa “di ciascun sensore. Si possono filtrare i dati in base alle necessità per operare la manutenzione in maniera proattiva e predittiva. E’ possibile pianificare le manutenzioni per quei dispositivi vicino a fine vita: si possono evitare inaspettati guasti e falsi allarmi. Con sensori in campo performanti e tempestivi si può garantire la migliore sicurezza delle persone.

La licenza Fire Orientation Map fornisce una soluzione semplice per posizionare, riconoscere e gestire gli elementi del sistema di rilevazione fumi antincendio in forma grafica all’interno di una mappa grafica.

La licenza Push Notification rende possibile ricevere notifiche su dispositivi mobili Android o verso un account di posta elettronica in caso di eventi specifici ed informare diversi utenti.

Tutte questi servizi mirano ad identificare, individuare i rischi ed informare con maggior rapidità ed efficienza i responsabili degli impianti antincendio, per garantire una migliore sicurezza delle persone ed ottimizzare le risorse per la gestione dell’impianto.

Un importante valore aggiunto è la possibilità di integrare EcoStruxure Fire Expert nel sistema di supervisione EcoStruxure Building Operation, che permette di interconnettere e interfacciare tutti gli impianti tecnologici presenti in un edificio. In questo modo si ha un unico punto di controllo per l’intera struttura, ma non solo: si ha anche la capacità di correlare tra loro eventi, allarmi e guasti.

Un ultimo, importante aspetto di questa offerta è legato alla sostenibilità: la nuova gamma di rivelatori indirizzati digitalmente e le centrali anticendio sono soluzioni Schneider Electric che si fregiano dell’etichetta Green Premium™: significa che offrono specifiche garanzie e caratteristiche di sostenibilità e sono fornite con il loro profilo ambientale (PEP – Product Environmental Profile) - contribuendo anche al punteggio necessario per gli edifici che vogliano richiedere una certificazione di sostenibilità LEED.

