Schneider Electric presenta i servizi di sicurezza gestiti per gli ambienti operativi

Stezzano (BG), 26 ottobre 2023 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta una nuova offerta di servizi di sicurezza gestiti, i Managed Security Services (MSS), per aiutare i propri clienti ad affrontare l'aumento del rischio informatico negli ambienti di tecnologia operativa (OT) associato alle esigenze di accesso remoto e alla connettività

Nel 2022 è stata rilevata la più alta percentuale di attacchi cibernetici nell’industria manifatturiera; preoccupante anche lo scenario italiano nel quale, come riporta il CLUSIT nel suo rapporto sulla Sicurezza ICT 2023, il numero di attacchi gravi nel settore è aumentato del 191,7% dal 2021.

Alla luce di tutto ciò, le imprese riconoscono sempre di più la necessità di adottare soluzioni innovative per la cybersecurity, utili a ridurre al minimo i tempi di inattività, la perdita di proprietà intellettuale e altri rischi causati dalle vulnerabilità di sistema.

Nel quadro del Cybersecurity Connected Service Hub (CCSH) globale di Schneider Electric, la nuova offerta mette a disposizione sotto forma di servizi flessibili tecnologie collaudate, per monitorare le minacce informatiche e rispondere tempestivamente per conto dei clienti. Un’opportunità importante dato che poche aziende, in particolare se operano nell’ambito delle tecnologie operative, dispongono di risorse specifiche e figure specializzate per la cybersecurity.

Schneider Electric è uno dei pochi fornitori globali di servizi di sicurezza gestiti che integra il monitoraggio della sicurezza e il servizio di remediation, a difesa delle infrastrutture digitali in tutti i tipi di aziende e settori. Questa nuova offerta monitora i rischi noti e protegge reti, sistemi e dati in ambienti IT, OT e cloud, ognuno dei quali ha protocolli e vettori di attacco specifici.

I nuovi Managed Security Services possono aiutare i clienti a ridurre il rischio di nuove minacce e attacchi sofisticati che questi ambienti tecnici e operativi affrontano.

La soluzione di servizi gestiti è agnostica, pertanto si può inserire nell'infrastruttura IT/OT di qualsiasi organizzazione, adattandosi alle tecnologie esistenti, al suo budget e al suo livello di maturità.

Grazie a funzionalità avanzate di machine learning e analisi dei trend, i Managed Security Services consentono di ottimizzare i processi in modo continuativo e di affrontare le minacce in tempo reale. I servizi includono un'assistenza attiva tutto l'anno, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, attraverso il cybersecurity hub di Schneider Electric, in cui è all’opera un team tecnico e di supporto sempre disponibile a livello globale.

