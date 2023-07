Scraping e SEO: l'approccio di Fattoretto Agency per intercettare nuovi trend

Milano, 12 Luglio 2023 - Fattoretto Agency, nota SEO agency specializzata in eCommerce (con servizi di AI copywriting), sta portando la tecnologia dello scraping ad un livello superiore. Implementandola per navigare attraverso il vasto panorama delle informazioni digitali, l'agenzia è in grado di individuare i tesori nascosti nei mercati dei clienti.

L'esplorazione e l’analisi di contenuti digitali può sembrare una sfida imponente, data l’estensione e la frequenza di aggiornamento del mondo del web. Fattoretto Agency si avvale dello scraping per sondare questo terreno complesso e identificare le pagine e le informazioni legate al mercato preso in esame per i suoi clienti.

"Il nostro processo di scraping utilizza un elenco di URL specifici come mappa. Questi URL, o indirizzi di pagine web, sono le coordinate che guidano il nostro 'drone' nel vasto spazio digitale", chiarisce Enrico Ardizzon, Head of SEO in Fattoretto Agency.

La tecnologia di scraping impiegata da Fattoretto Agency non solo individua le pagine web relative al mercato di interesse, ma le analizza in profondità. Cerca elementi specifici come loghi di marchi riconosciuti, parole chiave associate al settore e molto altro. Questa analisi dettagliata è resa possibile grazie a sofisticate tecniche di machine learning e intelligenza artificiale.

Il processo di scraping è velocizzato attraverso il multithreading, una tecnica che consente di esplorare diverse parti del web in parallelo. Inoltre, il sistema è in grado di riprendere da dove si è interrotto, ottimizzando l'efficienza della ricerca.

“L'uso innovativo dello scraping da parte di Fattoretto Agency offre uno strumento aggiornato e potente per comprendere le tendenze attuali e future nei mercati", sottolinea Enrico. "Questo approccio può essere adattato a qualsiasi settore, rendendolo un prezioso strumento per navigare e comprendere la vastità di informazioni disponibili su Internet".

In un'era dove il web rappresenta un'immensa miniera di informazioni, Fattoretto Agency, attiva anche come agenzia link building, utilizza la tecnologia dello scraping in ottica SEO per eCommerce per fornire un punto di vista aggiornato e dettagliato sulle ultime tendenze e innovazioni pertinenti il settore operativo del cliente.

