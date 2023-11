Seeweb: tecnologia IA sostenibile come elemento con cui distinguersi in Europa

Milano 22/11/2023 - Il mercato del cloud computing continua a crescere, ed è già iniziata la nuova era del GPU Computing, con le tecnologie che consentono di servire progetti di intelligenza artificiale, machine learning, supercalcolo.

I servizi cloud che permettono di addestrare modelli e di farlo con prestazioni e flessibilità sono quelli che non si accontentano di processori standard ma di GPU o Graphics Processing Unit potentissime. Di conseguenza, anche ad alto consumo, energivori. In una fase che si caratterizza per un hype comunicativo molto spinto sul green computing, i consumi energetici stanno invece aumentando in modo esponenziale e il mercato delle schede grafiche sembra stia prediligendo le prestazioni alla sostenibilità.

Europa: le tecnologie per l’IA ci sono e sono anche green

In un contesto in cui le aziende, ma anche e soprattutto, prima ancora di esse, il mondo della ricerca avranno sempre più bisogno di elaborare dati in enormi quantità utilizzando tecnologie super potenti, la risposta all’esigenza di coniugare le nuove esigenze di addestramento di modelli con la riduzione dell’impatto sull’ambiente la possono offrire quei player europei che hanno sempre dimostrato un particolare orientamento all’etica e all’attenzione per l’ambiente.

Oggi, un Cloud Provider come Seeweb - parte del Gruppo DHH, l’azienda è italiana e opera molteplici Data Center - è, per esempio, in grado di supportare progetti di Intelligenza Artificiale privilegiando la sostenibilità. All’interno delle sue server farm alimentate da energie rinnovabili, Seeweb si avvale di ambienti Rack ad alta densità, che consentono di ottimizzare l’impiego delle risorse destinate all’addestramento di algoritmi.

Grazie alla sua partnership con vendor che assicurano la più alta ottimizzazione di performance per Kilowatt, e la possibilità di aumentare la capacità di calcolo per rack, per Seeweb è stato infatti possibile efficientare la fornitura dei servizi per l’intelligenza artificiale senza che le aziende e i Centri di Ricerca rinuncino alle performance.

La scelta di servizi cloud GPU sostenibili, in uno scenario che vede i vendor di schede grafiche più centrati sul tema del miglioramento costante della potenza di calcolo che sul green computing, rende le aziende europee in linea con le esigenze di ridurre la propria impronta sull’ambiente.

Seeweb al DEF di Treviso per parlare di sostenibilità

Proprio per il suo approccio etico e green, Seeweb parteciperà, il 23 novembre, al Digital Ethics Forum con tappa a Treviso, Palazzo Benetton, per parlare di come anche i provider di hosting e cloud possono e devono avere un ruolo in un contesto ancora molto energivoro come quello dell’IT.

Obiettivo del DEF, quello di indirizzare professionisti, cittadini, aziende e istituzioni sulla necessità di scegliere e usare con consapevolezza le tecnologie, prestando attenzione alle tematiche della privacy e dell’impatto ambientale, che coinvolgono tutta la filiera della tecnologia, dalla progettazione, alla distribuzione, all’utilizzo delle stesse.

