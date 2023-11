SENEC sceglie Fattoretto Agency: una nuova sinergia nel segno dello sviluppo in ambito digitale

Milano, 17 novembre 2023. Fattoretto Agency, nota agenzia specializzata in SEO per eCommerce, ha da poco attivato la collaborazione con la filiale italiana di SENEC, azienda di punta nel settore dell'accumulo di energia con sede a Lipsia, Germania. La partnership rappresenta un importante passo avanti per entrambe le aziende in un processo di crescita che implica il conseguimento di nuovi ambiziosi obiettivi.

Dal 2009, SENEC sviluppa e produce sistemi intelligenti di accumulo di energia ed è divenuta uno dei principali produttori in questo settore a livello internazionale. Con oltre 100.000 sistemi venduti fino al 2022, SENEC si impegna a offrire soluzioni che aumentano l'autosufficienza energetica, consentendo una gestione dell'energia più autonoma e flessibile. La missione è fornire alle persone la libertà di produrre, utilizzare e condividere energia sostenibile.

Fattoretto Agency, con la sua esperienza consolidata nel settore della SEO, mira a rafforzare la presenza digitale di SENEC ricorrendo a strategie SEO data driven, che prevedono l’impiego di software proprietari come FattoBoost.

Integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, questo strumento permette all'agenzia di fornire dati precisi e tempestivi, creando progetti che rispondono perfettamente alle esigenze dei clienti. Prendono forma così iniziative SEO sartoriali, incentrate sulle specificità delle aziende che si rivolgono all’agenzia, nel rispetto degli obiettivi concordati.

SENEC, acquisita nel 2018 da EnBW, una delle maggiori aziende di fornitura di energia in Germania, ha registrato una crescita importante negli ultimi anni. La filiale italiana, SENEC Italia, è stata fondata a maggio 2017 con sedi a Bari e Milano, mostrando l'importanza del mercato italiano nell’ambito del processo di espansione.

La collaborazione tra Fattoretto Agency e SENEC non solo offre nuove opportunità per entrambe le aziende, ma rappresenta anche un importante passo avanti verso un futuro in cui le energie rinnovabili sono più accessibili e ampiamente adottate.

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare:

- https://senec.com/

- https://fattoretto.agency/