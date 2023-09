SEO e AI, come cambierà il mondo delle web agency

11 Settembre 2023. In futuro, raggiungere potenziali clienti significa essere alla mercé dei robot? Oppure la nostra intuizione continuerà a regnare sovrana come mezzo per ottimizzare le pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP)?

Mentre la tecnologia progredisce, in molti si stanno chiedendo se l'intelligenza artificiale possa un giorno sostituire gli esperti SEO.

Oggi sono sempre più le le agenzie web, come ND Web Agency di Bologna, che stanno già studiando i modi per far coesistere e collaborare in due concetti.

Con l'intelligenza artificiale che si sta gradualmente facendo strada in quasi tutti i campi, dalla medicina al business, la domanda è: qual è il futuro della SEO con l'intelligenza artificiale all'orizzonte?

La SEO sta per essere sopraffatta dall’AI?

Il dibattito sull'AI e il suo potenziale per rilevare la SEO è un argomento che tiene banco tra i leader del settore.

Il crescente uso dell'AI nella SEO ha portato a credere che la tecnologia potrebbe presto sostituire completamente l'esperienza umana.

Tuttavia, gli esperti SEO sono sicuri che l'intelligenza artificiale sta potenziando la SEO piuttosto che prendere il suo posto.

Sfruttando l’analisi predittiva e l’apprendimento automatico, l’AI potrebbe aiutare le web agency a capire meglio il modo di comportarsi e le preferenze degli utenti, in modo da creare strategie di contenuto maggiormente pertinenti e personalizzate.

In altre parole, la SEO è soltanto uno dei componenti di un ecosistema di marketing digitale molto più ampio, in cui l’uso dell’AI rende più efficaci e complete le campagne.

Indipendentemente dalle opinioni personali in merito, è chiaro ed evidente che l’Intelligenza Artificiale sta già assumendo un ruolo importante nell’ambito SEO, e lo sarà ancora di più in futuro.

Come l’AI influirà sulla ricerca

Visto il largo utilizzo della tecnologia come mezzo di accesso alle informazioni, dobbiamo cercare di capire l’impatto potenziale dell’AI sulla ricerca.

I progressi recenti in questo campo mirano a rendere più semplice la ricerca e a fornire risultati più precisi, consentendo alle macchine di comprendere e analizzare dei set di dati molto più complessi.

Ma in che modo l’Intelligenza Artificiale influisce sulla ricerca? Andiamo a vederlo.

Migliori risultati di ricerca

Grazie agli algoritmi AI, i motori di ricerca adesso possono fornire agli utenti risultati di ricerca più personalizzati e accurati.

I modelli di deep learning sono in grado di analizzare enormi quantità di dati, consentendo loro di capire nel miglior modo possibile le query degli utenti.

Con l’apprendimento dei modelli, il contesto e le preferenze degli utenti, gli algoritmi AI possono adesso fornire risultati di ricerca non soltanto più pertinenti, ma anche maggiormente personalizzati.

Una migliore esperienza utente

È a questo punto che gli assistenti virtuali e i chatbot entrano in campo, fornendo agli utenti un’assistenza real time personalizzata ed efficiente.

Grazie alla capacità di analisi del comportamento e delle loro preferenze, questi assistenti virtuali e chatbot sono capaci di personalizzare le esperienze di ricerca, fornendo consigli che si adattano perfettamente a ogni utente.

Arrivano finanche a guidare gli utenti attraverso applicazioni o siti Web, offrendo un’esperienza di navigazione intuitiva, comoda e senza soluzione di continuità.

In questo, l’AI pone le esperienze degli utenti in un mondo completamente nuovo, dove personalizzazione ed efficienza trasformano il viaggio online in qualcosa di più soddisfacente e coinvolgente.

Personalizzazione

L’esperienza personalizzata degli utenti rappresenta il modo più palese in cui l’AI ha trasformato la ricerca.

Se analizziamo il nostro comportamento online e la nostra cronologia di ricerche, gli algoritmi AI possono adesso adattare i risultati della ricerca alle nostre preferenze individuali e interessi.

Tutto questo si traduce nella non necessità di controllare pubblicità irrilevanti o pagine di contenuti, in quanto l’Intelligenza Artificiale offre raccomandazioni e suggerimenti rilevanti per ciascuno di noi.

Questa tipologia di personalizzazione nella ricerca è soltanto uno dei tanti esempi di come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando le carte in tavola nel nostro modo di cercare le cose.

Ricerca di immagini e video

I motori di ricerca continuano a evolversi, con l’AI che ha trovato il suo ruolo in questo processo evolutivo, migliorando le esperienze di ricerca.

Il maggiore impatto lo troviamo nella ricerca di immagini e video. Tramite gli algoritmi AI, i motori di ricerca adesso possono analizzare e capire molto più profondamente i contenuti visivi.

Una svolta questa che consente agli utenti di ottimizzare ancora di più la loro ricerca, rendendo i risultati più efficienti e accurati.

Generazione di contenuti

La generazione e la cura dei contenuti è un altro aspetto dell’influenza che l’AI sta avendo sulla ricerca.

Gli strumenti che si basano su di essa ci consentono adesso di generare contenuti (articoli, news, descrizione prodotti, ecc.) in pochissimo secondi.

Inoltre, gli algoritmi sono capaci di controllare grandi quantità di informazioni, consigliando ai copywriter contenuti pertinenti.

