SEO & Fashion: 2 sorprendenti Casi Studio firmati Fattoretto Agency

Milano, 13 Luglio 2023 - Fondata e guidata da Massimo Fattoretto, Fattoretto Agency è l'agenzia specializzata in SEO per e-commerce che, spinta da passione e continuo aggiornamento, dà forma ad efficaci soluzioni per rispondere alle esigenze di comunicazione e accelerazione digitale dei propri clienti. Il settore Fashion è uno degli ambiti su cui la digital agency ha focalizzato il proprio interesse, ottenendo eccellenti risultati.

Ne è un esempio il Caso Studio che ha coinvolto De Marchi (www.demarchi.com) azienda italiana che rappresenta il più longevo marchio di abbigliamento da ciclismo ancora oggi attivo.

L’obiettivo della consulenza era quello di recuperare la visibilità dell’e-commerce a seguito di una migrazione mal gestita, ottenendo così un conseguente incremento del traffico. Gli interventi di Fattoretto Agency si sono focalizzati su diversi aspetti, dal rifacimento dell’alberatura, grazie all’identificazione delle principali keyword di settore, all’implementazione di una strategia di internal linking ad hoc.

I risultati raggiunti nel breve periodo, completato un corretto audit SEO, a seguito delle attività effettuate sono stati importanti:

·Incremento del +71% del numero di keyword posizionate nella prima pagina di Google e aumento del +53% di keyword posizionate in top 3.

·Grazie alla nuova alberatura implementata, è stato possibile intercettare nuove keyword e posizionarsi per altre per cui prima De Marchi era assente.

·Miglioramento dei posizionamenti grazie alle iniziative di Digital PR.

·Miglioramento dei click e delle impression rispetto all’anno e al periodo precedente del +70%.

Altra consulenza svolta in ambito Fashion è stata quella che ha coinvolto il brand D’Arienzo Collezioni (www.darienzocollezioni.it). L’azienda, specializzata nella produzione di giacche, cappotti, abbigliamento e accessori in pelle Made in Italy dedicati a uomini, donne e bambini aveva richiesto un’ottimizzazione del proprio sito lato SEO Tech e Content, di modo da incrementare visibilità e traffico organico. Anche in questo caso, sono stati raggiunti eccellenti risultati:

·Incremento del numero di keyword posizionate nella prima pagina di Google del +27% e aumento del +5% di keyword posizionate in top 3.

·Alcune keyword sono state diffuse e lavorate anche con attività di SEO off-site.

·Aumento dell’autorevolezza del sito (Domain Rate).

·Miglioramento sui posizionamenti per le keyword più rilevanti per il brand.

·Miglioramento di click e impression per gli altri Paesi serviti dall’azienda.

Fattoretto Agency ricorre a iniziative di marketing digitale sartoriali, cucite sulle prerogative del cliente. Il metodo di lavoro unico, affinato in oltre vent’anni di attività, del resto, permette di dare forma a partnership proficue, incentrate sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Come scoprire altri Casi Studio di successo, come eseguire la migrazione GA4 o uscire da penalizzazione SEO? È sufficiente visitare il sito ufficiale https://fattoretto.agency.

