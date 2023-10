Shift4 completa l'acquisizione di Finaro per accelerare l'espansione europea e potenziare le capacità dell'eCommerce

ALLENTOWN, Pa., 26 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Shift4 (NYSE: FOUR), leader mondiale di tecnologia per i pagamenti e il commercio, ha completato l'acquisizione, precedentemente annunciata, di Finaro, fornitore di servizi di pagamento transfrontalieri ed ente creditizio provvisto di licenza bancaria con un'ampia presenza in Europa. Il completamento dell'acquisizione espande in maniera significativa il mercato in cui opera Shift4, sia in termini di copertura geografica sia di settori.

Finaro fornirà l'infrastruttura globale e la tecnologia all'avanguardia necessaria per guidare l'espansione internazionale di Shift4 in Europa. Oltre all'espansione geografica di Shift4, l'acquisizione potenzierà le capacità dell'ecommerce transfrontaliero per offrire una piattaforma di pagamento unificata e globale per i commercianti e i partner di tutto il mondo. Questa acquisizione non solo migliorerà l'offerta ecommerce di Shift4, ma consentirà anche l'espansione della tecnologia card present di Shift4 in tutta Europa, inclusi i sistemi POS per ristoranti della società SkyTab e la soluzione per stadi VenueNext. Contestualmente, questa acquisizione consentirà ai commercianti e ai partner Finaro di accedere a una soluzione basata negli Stati Uniti che li aiuterà a crescere anche nei nuovi mercati del Nord America.

"Finaro è perfettamente complementare a Shift4 in termini di presenza geografica, capacità e mercati di riferimento. Ciò consente inoltre di seguire i nostri clienti strategici in nuovi mercati, il che rappresenta una grande opportunità", ha affermato Jared Isaacman, CEO di Shift4. "Abbinando le soluzioni card present di Shift4 e i punti di forza di Finaro nell'ecommerce transfrontaliero, la nuova azienda, frutto della combinazione delle prime due, offrirà una vera e propria esperienza commerciale unificata, in grado di competere con le più grandi società di pagamento nel mondo".

Mr. Isaacman ha aggiunto: ''Con il centro tecnologico di Finaro in Israele, ci rendiamo conto che tutto questo avviene in un momento estremamente difficile per i dipendenti e i loro cari. La capacità di lavorare insieme durante questi tempi difficili è una testimonianza del talento e del carattere di tutti i membri del team Finaro. Siamo orgogliosi di accoglierli nella nostra famiglia Shift4".

"Avendo guidato la società fin dall'inizio, sono orgoglioso di quanto Finaro sia cresciuta negli ultimi dieci anni e sono emozionato di assistere al completamento di questa acquisizione. Sono sicuro che l'eccellente tecnologia, il talento e le capacità di Finaro si fonderanno perfettamente con Shift4 e permetteranno all'organizzazione di diventare un leader mondiale nel settore dei pagamenti. Voglio ringraziare instancabile e talentuoso Management Team di Finaro e tutti i nostri eccezionali dipendenti per averci portato a questo punto. Sono impaziente di vedere i futuri progressi dell'azienda", ha dichiarato Igal Rotem, CEO di Finaro.

Finaro inizierà presto un processo di rebranding in Shift4, per operare sotto un unico marchio che rappresenti la piattaforma di pagamento globale unificata della società. Per saperne di più su Shift4, visita www.shift4.com.

Su Shift4

Shift4 (NYSE: FOUR) sta efficacemente ridefinendo il commercio semplificando i complessi ecosistemi dei pagamenti in tutto il mondo. In quanto leader nella tecnologia per il commercio, ogni anno Shift4 gestisce miliardi di transazioni per centinaia di migliaia di aziende in quasi ogni settore. Per ulteriori informazioni, visita shift4.com.

Citi è stata consulente finanziario esclusivo di Shift4 per l'acquisizione di Finaro.

Keefe, Bruyette & Woods (KBW), una società Stifel, è stata consulente finanziario di Finaro.

Contatti per i media:

Nate HirshbergVicepresidente, Marketingnhirshberg@shift4.com

Investor Relations:

Thomas McCrohan Responsabile Investor Relations +1 (484) 735-0779 tmccrohan@shift4.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/shift4-completa-lacquisizione-di-finaro-per-accelerare-lespansione-europea-e-potenziare-le-capacita-dellecommerce-301968888.html