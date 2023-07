SoftwareReviews nomina Kaspersky Champion nel report Endpoint Protection Emotional Footprint 2023

Milano, 11 luglio 2023. Kaspersky è stata nominata tra i Champion nel report 2023 Endpoint Protection Emotional Footprint di SoftwareReviews, la più completa fonte di dati e opinioni dei clienti sul mercato dei software aziendali. Gli Emotional Footprint Champion sono selezionati esclusivamente in base ai feedback forniti dagli utenti di SoftwareReviews.

L'indagine Emotional Footprint di SoftwareReviews rileva la soddisfazione degli utenti rispetto a 27 elementi relativi alla relazione con il provider, tra cui strategia, esperienza di servizio e di utilizzo, risoluzione dei conflitti e negoziazione del contratto, attribuendo un punteggio di Net Emotional Footprint, che indica il sentimento complessivo degli utenti, un indicatore efficace del rapporto dei clienti con il fornitore e il prodotto.

A febbraio di quest’anno, Kaspersky Endpoint Security for Business è stata riconosciuta come uno dei Champion nel report Endpoint Protection Emotional Footprint 2023 con un punteggio di Net Emotional Footprint pari al 97%, dimostrando l'elevata rilevanza emotiva del prodotto sui clienti. Quando è stato chiesto ai clienti di valutare la propria esperienza con Kaspersky Endpoint Security, il prodotto ha ricevuto recensioni eccezionali: 98% per le sue funzionalità di protezione della sicurezza, 97% per l’affidabilità e 96% per l’offerta di funzionalità esclusive. Il 97% dei clienti ha affermato di ritenere che il prodotto sia in continuo miglioramento, la stessa percentuale ha intenzione di rinnovare le proprie licenze e il 90% è propenso a consigliare il prodotto.

Quest’anno, anche altri due prodotti di Kaspersky hanno ricevuto un riconoscimento anche negli altri Emotional Footprint. Kaspersky Security Awareness e Kaspersky Secure Mail Gateway sono stati nominati Value Player lo scorso Febbraio e Secure Email Gateway – Enterprise (SEG) Emotional Footprint ad aprile. Questo risultato dimostra il successo dei prodotti in termini di efficienza e rapporto qualità-prezzo per utenti.

“Siamo soddisfatti che i nostri prodotti si siano classificati ancora una volta ai primi posti dell’Emotional Footprint di SoftwareReviews. Con un panorama delle minacce in costante evoluzione, è fondamentale per le aziende proteggere i propri endpoint, evitare la compromissione delle email aziendali e formare i dipendenti tempestivamente. Inoltre, è essenziale disporre di tutti i prodotti necessari alla sicurezza, sapendo che questi vengono testati costantemente e migliorati per far fronte alle nuove sfide. Il nostro campione Kaspersky Endpoint Security for Business dispone di avanzate funzionalità EDR integrate nel nostro XDR, fornendo una protezione completa contro gli attacchi mirati per indagare e rispondere facilmente alle minacce. Essendo un componente chiave di questo ecosistema di sicurezza, Kaspersky Endpoint Security for Business offre, inoltre, il vantaggio di una tecnologia all’avanguardia per la prevenzione degli attacchi ransomware. Siamo felici gli sforzi per sviluppare e migliorare i nostri prodotti si riflettano nelle opinioni dei clienti, dimostrando come gli utenti ci considerino un vendor su cui poter fare affidamento”, ha dichiarato Ivan Vassunov, VP Corporate Products di Kaspersky.

I risultati Emotional Footprint sono basati sui dati raccolti attraverso le recensioni dei clienti. I valori pubblicati nell’Emotional Footprint sono stati ottenuti da utenti finali reali e verificati attentamente.

Ulteriori informazioni su SoftwareReviews e sui sondaggi dei software provider sono disponibili su SoftwareReviews.com.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare le pagine Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Security Awareness e Kaspersky Secure Mail Gateway.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Informazioni su SoftwareReviews

SoftwareReviews è la fonte più completa di dati e analisi sugli acquirenti nel mercato del software aziendale. Grazie alla raccolta di informazioni sull'esperienza dei clienti da parte di professionisti IT e aziendali, la metodologia di SoftwareReviews offre una visione approfondita e autentica dell'esperienza di valutazione e acquisto del software aziendale.

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net