STL e TruVista insieme per creare connettività in fibra per la Carolina del Sud dalla Carolina del Sud

MUMBAI, India e LONDRA e COLUMBIA, CAROLINA DEL SUD, 8 settembre 2023 /PRNewswire/-- STL [NSE: STLTECH], azienda leader di soluzioni ottiche e digitali, ha stretto una partnership con TruVista, azienda con 125 anni di storia che fornisce servizi e applicazioni a banda larga, per promuovere la crescita e il miglioramento dell'infrastruttura per la connettività nelle zone rurali della Carolina del Sud.

STL e TruVista, che ha sede nella Carolina del Sud, stanno investendo fortemente nella creazione e nella costruzione di reti in fibra perlaCarolina del Sud dalla Carolina del Sud. STL ha investito in modo significativo in uno stabilimento all'avanguardia per la produzione di tecnologie in fibra ottica a Lugoff, nella Carolina del Sud, con automazione totale avanzata. Analogamente, TruVista sta investendo oltre 12 milioni $ in banda larga rurale, una fetta significativa della quale sarà dedicata alla Carolina del Sud. Attualmente sta espandendo la connettività in fibra ottica nelle zone rurali della Carolina del Sud, consentendo ai residenti di avere internet affidabile a velocità di 1 Gbps. Questo allineamento strategico spiana la strada a un rapporto sinergico e di lunga durata tra le due aziende.

Dal 2021, STL fornisce cavi in fibra ottica specializzati a TruVista, inclusi cavi multi-loose tube e ad alto numero di fibre. L'azienda ha inoltre fornito tipi di cavi avanzati come il Nova A1, un cavo in fibra ottica ad alte prestazioni completamente retrocompatibile, con eccezionali proprietà di flessione, per consentire a TruVista di implementare sistemi FTTX efficienti in tutta la Carolina del Sud. TruVista ha inoltre sfruttato le capacità ottiche end-to-end di STL e ha acquistato i prodotti di connettività ottica STL, come il MST Optoblaze, un connettore ottico FTT pre-connesso, per un'installazione più rapida nei diversi terreni.

Essendo uno dei primi clienti di STL, TruVista ha stabilito una solida partnership con STL sulla base di valori condivisi di qualità, fiducia e flessibilità. Lo stabilimento di produzione locale di STL nella Carolina del Sud, e il suo impegno a fornire tempi di consegna più brevi, hanno aiutato TruVista ad accelerare l'implementazione della banda larga, garantendo al contempo la qualità e la longevità della sua rete. Da notare che TruVista fornisce persino connettività in fibra ottica allo stabilimento di cavi in fibra ottica di STL nella Carolina del Sud, a sottolineare la natura collaborativa di questa partnership. Guardando al futuro, STL sta lavorando per coltivare ulteriormente la partnership e continuare l'implementazione della FTTH nelle zone rurali della Carolina del Sud e oltre.

Paul Atkinson, CEO della divisione reti ottiche di STL, ha manifestato il proprio entusiasmo per la partnership dichiarando: "La partnership con TruVista per costruire infrastrutture di connettività nelle zone rurali della Carolina del Sud è per noi un'opportunità fantastica. Noi di STL ci impegniamo a portare la potenza delle fibre ottiche in ogni angolo dello Stato, facendo così in modo che nessuna comunità rimanga indietro. Insieme a TruVista, forniremo ai singoli, alle aziende e all'intera regione una connettività rapida, affidabile e trasformativa".

Parlando di questa partnership, Carla J French, CEO di TruVista, ha dichiarato: "TruVista si impegna a portare fibra a banda larga ad alta velocità al maggior numero possibile di persone nelle comunità che serviamo e oltre. Questa partnership rappresenta una potente sinergia, che combina la nostra competenza e le nostre risorse per avvalerci di opportunità non sfruttate per le comunità rurali. Insieme, potenzieremo le comunità dellaCarolina del Sud per cui lavoriamo col potere trasformativo della connettività. L'entusiasmo che condividiamo ci fa avanzare, guidati dalla convinzione che ogni individuo, indipendentemente da dove si trovi, meriti di avere a portata di mano l'accesso al mondo".

Con sede a Chester, Carolina del Sud, TruVista è uno dei principali fornitori di servizi di comunicazione verso la regione Midlands della Carolina del Sud, la Georgia nordorientale e la Georgia meridionale. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi a clienti residenziali e aziendali, tra cui voce, Internet, televisione via cavo, sicurezza, servizi interurbani e wireless. Il suo retaggio si basa sulla fornitura di prodotti di altissima qualità e di un servizio di livello superiore ai propri clienti attraverso professionisti locali competenti e dedicati. TruVista si impegna a essere coinvolto a livello locale e a fornire collegamenti che creano rapporti nei propri mercati.

