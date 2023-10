STL rafforza ulteriormente le collaborazioni coi clienti e le prestazioni operative nel primo semestre dell'esercizio 2024.

COLUMBIA, Carolina del Sud, LONDRA e MUMBAI, India, 26 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), prestigiosa azienda impegnata nello sviluppo di soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato in data odierna i risultati finanziari* dichiarati per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2023. I ricavi registrati da STL ammontano a 181 milioni di dollari, mentre il valore del suo portafoglio di ordini in corso per tutti e tre i segmenti di attività, ossia Optical Networking, Global Services e Digital, corrisponde a 1.276 milioni di dollari. La particolare enfasi posta dall'azienda sul miglioramento dell'efficienza operativa e della capacità di esecuzione si è tradotta in una crescita dell'EBITDA del 13% su base annua nel primo semestre dell'esercizio 2024.

Le vendite dei cavi in fibra ottica, delle soluzioni per la connettività in fibra ottica e delle soluzioni per le imprese di STL hanno registrato un andamento particolarmente favorevole in India e nella regione EMEA, ove questi mercati hanno contribuito al fatturato aziendale nella misura approssimativa del 72%. L'azienda ha esibito solide prestazioni negli Stati Uniti, nonostante un calo momentaneo della domanda. Nel primo semestre dell'esercizio 2024, la divisione di STL dedita alla fornitura di soluzioni per reti in fibra ottica, Optical Networking, ha registrato nuovamente uno dei margini EBITDA più elevati del settore, pari al 20,8% circa, il che rappresenta un incremento dell'8% su base annua. L'apertura dello stabilimento di STL nella Carolina del Sud negli Stati Uniti e l'ottenimento tempestivo della qualifica ad alto valore strategico BEAD hanno consolidato ulteriormente la posizione dell'azienda in previsione delle imminenti implementazioni di reti per progetti federali e privati negli Stati Uniti, a partire dall'anno solare 2024.

In questo trimestre d'importanza vitale, l'azienda ha accelerato l'enfasi posta sui fattori determinanti ai fini del successo a lungo termine: stretti rapporti di collaborazione coi clienti, sostenibilità e innovazione di prodotto.

La divisione Global Services di STL ha registrato una crescita dei ricavi in termini sequenziali rispetto al trimestre precedente e ha continuato a concentrarsi su una serie di progetti promettenti destinati a migliorarne i margini in futuro.

STL Digital: la divisione di nuova istituzione di STL specializzata in servizi IT ha registrato un incremento deiricavi di circa il 25% rispetto al trimestre precedente, ha stretto diverse collaborazioni strategiche e ha lanciato di recente un fabric per lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale generativa all'avanguardia pensato per le imprese moderne.

Esprimendosi in merito all'andamento futuro del mercato e alle prospettive di crescita di STL, Ankit Agarwal, amministratore delegato di STL, ha dichiarato: "Siamo fiduciosi ed entusiasti della robusta crescita a medio termine del mercato dei cavi in fibra ottica. Grazie alla nostra strategia incentrata sull'instaurazione di stretti rapporti di collaborazione coi clienti, sull'innovazione di prodotto e sulla sostenibilità, siamo ben posizionati per conseguire una crescita a lungo termine e per concretizzare il nostro ambizioso proposito di venire annoverati tra i tre maggiori operatori al mondo di soluzioni per la connettività in fibra ottica."

Dati finanziari (milioni, USD)

Dati finanziari Milioni, USD Secondo trimestre dell'esercizio 2024 Primo trimestre dell'esercizio 2024 Crescita su base annua Primo semestre dell'esercizio 2024 Primo semestre dell'esercizio 2023 Crescita nel primo semestre su base annua Ricavi 181 185 - 2 % 366 385 - 5 % EBITDA 26 29 - 8 % 55 49 13 %

*Tutti i dati finanziari provengono dalle operazioni continue.

