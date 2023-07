Supermicro aggiunge i server a basso consumo basati su CPU ARM a 192 core alla sua ampia gamma di server e sistemi di archiviazione ottimizzati per i carichi di lavoro

I nuovi server MegaDC integrano la nuova CPU AmpereOne™ per microservizi, Telco Edge, server web, servizi di caching, codifica di contenuti multimediali e streaming di videogiochi

SAN JOSE, California (Stati Uniti), 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT totali per cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, annuncia l'aggiunta di diversi nuovi server alla sua già ampia linea di prodotti ottimizzati per le applicazioni. Questi nuovi server incorporano la nuova CPU AmpereOne™, con un massimo di 192 core single-threaded e 4 TB di memoria. Applicazioni come database, telco edge, server web, servizi di caching, codifica di contenuti multimediali e streaming di videogiochi beneficeranno di un aumento dei core, di un accesso più rapido alla memoria, di prestazioni più elevate per watt, di una gestione scalabile dell'alimentazione e delle nuove funzionalità di sicurezza del cloud. Inoltre, le applicazioni basate su microservizi Cloud Native beneficeranno di latenze e consumi ridotti.

"Supermicro sta ampliando le possibilità di scelta dei propri clienti introducendo questi nuovi sistemi che incorporano le più recenti CPU di Ampere Computing ad alto numero di core", ha dichiarato Michael McNerney, vicepresidente del settore Marketing e Sicurezza di Supermicro. "Con un numero elevato di core, latenze prevedibili e fino a 4 TB di memoria, gli utenti potranno contare su prestazioni più elevate per una serie di carichi di lavoro e su un consumo energetico ridotto. Continuiamo a progettare e fornire una gamma di server ecologici che offrono ai clienti un vantaggio competitivo per varie applicazioni".

Nell'ambito dell'ecosistema ARM, questi nuovi server incorporano OpenBMC per la gestione dei server standard del settore, che consente l'integrazione di questi nuovi server Supermicro in data center on-premises e iperscalabili.

I server MegaDC basati su ARM di Supermicro sono un'estensione innovativa alla CPU Ampere® Altra®, che varia da 32 a 128 core, e con AmpereOne™, fino a un massimo di 192 core. I server basati su AmpereOne™ includono PCIe 5.0 e DDR5, oltre a una maggiore banda di memoria e I/O con un significativo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di generazione precedente e prestazioni complessive più rapide. I clienti possono sfruttare l'architettura Building Block Solution di Supermicro al fine di supportare vari requisiti di carico di lavoro delle applicazioni per una maggiore larghezza di banda e capacità di memoria, più slot di espansione PCIe e prestazioni CPU con meno consumo energetico.

Per ulteriori informazioni sull'intera linea di server Supermicro basati su Ampere, visitare https://www.supermicro.com/en/products/megadc?pro=generation_new%3DR12%2CR13

I nuovi server sono ottimizzati per applicazioni basate sull'architettura MegaDC Building Block Solution a presa singola e sono disponibili immediatamente. Le applicazioni di destinazione includono:

"Con l'aggiunta di AmpereOne™ alla linea di server MegaDC di Supermicro, offriamo un numero ancora maggiore di core per i carichi di lavoro che richiedono le massime prestazioni al minor consumo energetico", ha dichiarato Jeff Wittich, Chief Product Officer di Ampere. "Con le offerte Ampere® Altra® e AmpereOne™, Supermicro offre ai clienti un'ampia gamma di opzioni che soddisfano i requisiti delle applicazioni, continuando a ridurre i costi e l'impatto ambientale dei data center e dell'edge computing."

Per ulteriori informazioni sui prodotti Supermicro, visitare: www.supermicro.com

Per visualizzare il webinar "AICAN: New Cloud Game Streaming Platform Delivering PC Quality Graphics to Mobile Games", visitare l'indirizzo: https://www.brighttalk.com/webcast/17278/587447

