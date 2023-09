Supermicro annuncia il supporto futuro e il prossimo accesso anticipato per i processori Intel® Xeon® di quinta generazione sulla famiglia completa di server X13

I sistemi GPU avanzati di Supermicro per applicazioni di IA generativa con doppi processori Intel Xeon di 5ª generazione sfrutteranno l'aumento del numero di core, delle prestazioni e delle prestazioni per Watt con lo stesso risparmio energetico

SAN JOSE, California, 20 settembre 2023/PRNewswire/ -- Intel Innovation 2023 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT totali per cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, annuncia il supporto futuro per i prossimi processori Intel Xeon di 5ª generazione. Inoltre, Supermicro offrirà presto la spedizione anticipata e il test gratuito di accesso anticipato in remoto dei nuovi sistemi tramite il programma JumpStart per i clienti qualificati. Per saperne di più, visitate il sito www.supermicro.com/x13 per i dettagli. I server Supermicro 8x ottimizzati per le GPU, i server SuperBlade® e la serie Hyper saranno presto pronti per consentire ai clienti di testare i propri carichi di lavoro sulla nuova CPU.

"La gamma di sistemi AI generativi ad alte prestazioni di Supermicro, comprese le GPU lanciate di recente, continua a essere leader nel settore delle offerte AI con la sua ampia gamma di server della famiglia X13 progettati per vari carichi di lavoro, dall'edge al cloud", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Il nostro supporto per i prossimi processori Intel Xeon di 5ª generazione, con un maggior numero di core, un aumento delle prestazioni per watt e le più recenti memorie DDR5-5600MHz, consentirà ai nostri clienti di ottenere prestazioni applicative e un'efficienza energetica ancora maggiori per i carichi di lavoro AI, Cloud, 5G Edge ed Enterprise. Queste nuove funzionalità aiuteranno i clienti ad accelerare il loro business e a massimizzare il loro vantaggio competitivo".

Guardate il TechTALK di Supermicro su come Supermicro sta collaborando con Intel per portare sul mercato i nuovi server X13 con i processori Intel Xeon di 5ª.

I sistemi Supermicro X13 saranno in grado di sfruttare gli acceleratori di carico di lavoro integrati nei nuovi processori, le funzioni di sicurezza migliorate e l'aumento delle prestazioni all'interno dello stesso range di potenza della precedente generazione di processori Intel Xeon di 4ª generazione. L'uso di PCIe 5.0, delle periferiche più recenti che utilizzano CXL 1.1, dello storage NVMe e dei più recenti acceleratori di GPU consentono di ridurre i tempi di esecuzione delle applicazioni. I clienti saranno presto in grado di utilizzare i nuovi processori Intel Xeon di 5ª generazione nei collaudati server Supermicro X13, senza dover riprogettare il software o apportare modifiche all'architettura, riducendo i tempi di attesa associati a piattaforme e progetti di CPU completamente nuovi, con conseguente accelerazione dei tempi di produttività.

"I processori Intel® Xeon® di 5ª generazione si basano sul successo della piattaforma Xeon, che da diverse generazioni è all'avanguardia nell'elaborazione dei data center", ha dichiarato Lisa Spelman, CVP e GM dei prodotti e delle soluzioni Xeon di Intel. "La nostra solida partnership con Supermicro contribuirà a fornire i vantaggi dei processori Intel Xeon di 5ª generazione ai clienti in tempi brevi e su piattaforme già collaudate nei data center".

La gamma di sistemi X13 di Supermicro è ottimizzata per le prestazioni, è efficiente dal punto di vista energetico, incorpora una migliore gestibilità e sicurezza, supporta standard industriali aperti ed è ottimizzata per la scala rack.

Prestazioni ottimizzate

Efficienza energetica - Riduce l'OPEX del data center

Sicurezza e gestione migliorate

Supporto per gli standard industriali aperti

Supermicro offrirà l'accesso anticipato ai sistemi X13 con processori Intel Xeon di 5ª generazione ai clienti qualificati attraverso i programmi JumpStart e Early Ship. Il programma Supermicro JumpStart consente ai clienti qualificati di eseguire la validazione dei carichi di lavoro con i nuovi sistemi Supermicro. Per ulteriori dettagli, visitate il sito supermicro.com/x13.

Il portafoglio X13 di Supermicro comprende quanto segue:

SuperBlade® - La piattaforma multi-nodo ad alte prestazioni, densità ottimizzata ed efficienza energetica di Supermicro, ottimizzata per carichi di lavoro IA, Data Analytics, HPC, Cloud ed Enterprise.

Server GPU con GPU PCIe - Sistemi che supportano acceleratori avanzati per offrire un notevole aumento delle prestazioni e un risparmio sui costi. Questi sistemi sono progettati per carichi di lavoro HPC, AI/ML, rendering e VDI.

Universal GPU Servers - Server aperti, modulari e basati su standard che offrono prestazioni e manutenibilità superiori con opzioni di GPU, incluse le più recenti tecnologie PCIe, OAM e NVIDIA SXM.

Petascale Storage - Densità e prestazioni di archiviazione leader nel settore grazie alle unità EDSFF E1.S e E3.S, che consentono di ottenere capacità e prestazioni senza precedenti in un unico chassis 1U o 2U.

Hyper - I server rackmount dalle prestazioni di punta sono costruiti per affrontare i carichi di lavoro più impegnativi, con una flessibilità di storage e I/O che consente di adattarsi a un'ampia gamma di esigenze applicative.

Hyper-E - Offre la potenza e la flessibilità della nostra famiglia di punta Hyper, ottimizzata per l'implementazione in ambienti edge. Tra le caratteristiche più adatte agli edge vi sono lo chassis a profondità ridotta e l'I/O frontale, che rendono Hyper-E adatto ai data center edge e agli armadi telco.

BigTwin® - Piattaforma 2U a 2 o 2U a 4 nodi che offre densità, prestazioni e manutenibilità superiori con doppio processore per nodo e design tool-less sostituibile a caldo. Questi sistemi sono ideali per il cloud, lo storage e i carichi di lavoro multimediali.

GrandTwin™ - Costruito appositamente per le prestazioni di un singolo processore e la densità di memoria, con nodi anteriori (cold aisle) sostituibili a caldo e I/O anteriore o posteriore per facilitare la manutenzione.

FatTwin® - Architettura gemella multi-nodo 4U avanzata e ad alta densità con 8 o 4 nodi a processore singolo ottimizzati per la densità di calcolo o di archiviazione dei data center.

Edge Servers - Potenza di elaborazione ad alta densità in fattori di forma compatti, ottimizzati per l'installazione in cabinet telco e data center Edge. Configurazioni di alimentazione CC opzionali e temperature di esercizio migliorate fino a 55° C (131° F).

CloudDC - Piattaforma all-in-one per data center cloud, con configurazioni flessibili di I/O e storage e doppi slot AIOM (PCIe 5.0; conforme a OCP 3.0) per il massimo throughput dei dati.

WIO - Offre un'ampia gamma di opzioni di I/O per fornire sistemi realmente ottimizzati per i requisiti aziendali specifici.

Mainstream - Piattaforme a doppio processore convenienti per i carichi di lavoro aziendali di tutti i giorni.

Enterprise Storage - Ottimizzato per carichi di lavoro object storage su larga scala, utilizza supporti rotanti da 3,5" per un'elevata densità e un TCO eccezionale. Le configurazioni di caricamento frontale e anteriore/posteriore consentono un facile accesso alle unità, mentre le staffe senza attrezzi semplificano la manutenzione.

Workstations - Offrendo prestazioni da data center in fattori di forma portatili e sotto la scrivania, le workstation Supermicro X13 sono ideali per l'IA, la progettazione 3D e i carichi di lavoro di media e intrattenimento in uffici, laboratori di ricerca e uffici sul campo.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia di server X13 di Supermicro, visitate il sito Supermicro.com/X13

